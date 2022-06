Mafia imobiliară a învins. Voluntari alungaţi cu pietre din centrul Timişoarei de o membră a unui clan de romi

Clanurile de romi care au pus stăpânire pe apartamente din centrul Timişoarei, iar apoi i-au terorizat pe vecini pentru a-i determina să îşi vândă locuinţele la preţuri de nimic au devenit cunoscute în toată ţara. Teroarea imobiliară din centrul Timişoarei a ajuns până acolo încât, în geamurile caselor deţinute de romi au fost afişate mesaje ca „Aici locuiesc ţigani” sau „Casă de ţigani”. Totul cu scopul de a-i alunga pe potenţialii cumpărători.

În ultimii ani, părea că fenomenul este ţinut sub control. Teroarea imobiliară din centrul Timişoarei a ieşit, însă, din nou la iveală după ce Asociaţia Logs, implicată în sprijinirea refugiaţilor, a fost alungată dintr-un spaţiu închiriat pe bulevardul C.D. Loga din Timişoara.

Din înregistrările făcute de voluntari se poate vedea cum femeia le reproşează că i-au stricat târgul cu proprietara şi îi ameninţă cu moartea. De asemenea, din imagini se poate vedea cum voluntarii sunt atacaţi cu bolovani.

Potrivit directorului Asociaţiei Logs, Flavius Ilioni, în momentul în care au început să aducă lucruri în spaţiul închiriat, voluntarii au fost atacaţi cu pietre şi ameninţaţi cu moartea. Voluntarii au chemat Poliţia de trei ori, iar pentru că teroarea a continuat au părăsit spaţiul.

„După două zile de hărţuiri, atacuri şi ameninţări am decis că nu putem rămâne în acel spaţiu pentru că securitatea noastră nu poate fi garantată de autorităţi. Am sunat de trei ori la 112, am depus şi o plângere penală, dar după fiecare incident lucrurile s-au repetat. De exemplu, aseară am mai primit un telefon de ameninţare că vom fi bătuţi, ucişi dacă ne întoarcem acolo. Pentru noi e un semnal că nu e cazul să ne punem în pericol angajaţii şi beneficiarii”, a declarat Flavius Loga Ilioni.

Reprezentantul Asociaţiei Logs a mai declarat că proprietara spaţiului închiriat a refuzat să le vândă romilor apartamentul pe care îl deţine. „Această luptă nu ar trebui să fie a noastră. Ar trebui să fie a oraşului Timişoara. Nu ar trebui să se mai întâmple lucruri de genul ăsta. Este ruşinos că în 2022 încă avem astfel de comportamente şi nu există un răspuns imediat al autorităţilor”, a mai declarat Flavius Loga – Ilioni.

Bâlbâielile Poliţiei

IPJ Timiş a transmis într-o primă fază că „poliţiştii Secţiei 1 Timişoara au fost sesizaţi cu privire la faptul că o femeie de 64 de ani ar fi aruncat cu pietre şi sticle înspre un imobil de pe strada C.D Loga din Timişoara, distrugând 2 geamuri, iar poliţiştii efectuează cercetări într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere”. Ulterior, marţi dimineaţa, 7 iunie, Poliţia a anunţat că cercetările au fost extinse, femeia care i-a atacat pe voluntari fiind cercetată şi pentru ameninţare.

