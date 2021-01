Legendarul vapor Pelican se reîntoarce pe Bega. După mulţi ani a părăsit halele de la UMT FOTO

“Trebuie să îi schimbăm şi motorul. Are un motor de tanc din 1950, care nici nu cred că mai merge. Ultima dată când l-au pornit a făcut un fum de nu vedeai celălalt mal. Am văzut ceva oferte din Polonia. Trebuie să dotăm apoi vaporul cu toate opţiunile pentru confort, cu mobilier, aer condiţionat, climă, lumini, instalaţie de sunet. Dar nu ştiu încă cât avem de băgat. Probabil între 50.000 şi 100.000 de euro. Puteam să cumpărăm un vapor nou, dar acesta este un simbol pentru Timişoara. E totuşi Pelicanul. Mereu am visat la el. Îl vom readuce ca navă de pasageri pe Bega. Eu aştept să se refacă ecluza de la Sânmihai şi să putem naviga până în Serbia. Vreau să obţin şi eu permisul de navigator. Visez să mă duc cu Pelicanul să mămânc o pleşkavica, la Belgrad”, declara Caius Mersa, în 2013, când a fost dus vaporul la UMT.