Legendarul Nicu Covaci, la 74 de ani. Are toate condiţiile să fie un om fericit, dar ceva îl apasă: Sunt deprimat, trist de ceea ce se întâmplă în lume

Dacă până acum doi ani, Nicu Covaci îşi serba zilele de naştere în concerte, înconjurat de public şi de prieteni, de data aceasta a fost diferit. Pandemia de coronavirus l-a ţinut departe de scenă, dar aproape de cei dragi, acasă, în Spania, unde trăieşte de mai bine de 30 de ani. Covaci spune că are toate condiţiile să fie un om fericit. Există însă şi un lucru care îl apasă.

„Din punct de vedere al sănătăţii, nu am de ce să mă plâng, pentru că am avut norocul o dată în viaţă, să găsesc un colţişor de Rai, în Spania. Este un aer deosebit. Am „Ceahlăul” în spate, păduri de pini şi palmieri în jur, şi mare sub nas. Ce să mai vreau? Aici îmi încarc bateriile, sunt şi scafandru cu diplomă, mă bag sub apă şi vânez peşti. Dar sunt depresiv, sunt deprimat, trist de ceea ce se întâmplă în lume, îngenunchierea populaţiei şi disciplinarea lui, crimele care se întâmplă”, a declarat Nicu Covaci.

A treia carte pentru Nicu Covaci

Totuşi, Nicu Covaci a găsit resurse să creeze ceva cu adevărat inedit, desigur, care are legătură cu proiectul său de suflet, Phoenix. Muzicianul timişorean, cu un atent studiu al pianului, al acordeonului, încă din copilărie, lucrează acum la un volum, care cuprinde zece partituri ale celor mai cunoscute cântece semnate Phoenix.

„Am pregătit o carte, prima carte cu melodii scrise pe portativ, pe note, melodii Phoenix. E o spargere de gheaţă. Zece piese, cu fotografii, cu amintiri. Dar vreau să fie un început, să mai scot apoi câte o carte, pentru că am peste 200 de compoziţii. Sunt mulţi care vor să le cânte şi le cântă greşit. Sau nu ştiu textele. Şi mai e ceva nou, o ştampilă digitală şi pot să asculţi exact notele scrise, să vezi dacă interpretezi corect”, a mai declarat muzicianul.

Covaci caută un textier violent, dar optimist

Nicu Covaci are publicate deja două volume autobiografice, „Phoenix-Judecata înţelepţilor” şi „Phoenix-Însă eu, o pasăre”. Artistul a şi compus în ultima perioadă. Are deja câteva piese noi, dar caută un textier de forţă, care să fie capabil să-i transmită cât mai fidel mesajul.

„Tot scopul meu, de-a lungul zecilor de ani, a fost să încurajez, să întăresc şirea spinării la români, să nu mai behăie ca oile. Am nişte piese mai pozitive, mai încurajatoare. Dar am nevoie de nişte texte la care n-am curaj să mă bag acum, cu starea pe care o am. Caut pe cineva care să scrie texte explozive, dar pozitive. Îmi trebuie unul violent, dar optimist. Unul care să aibă curaj să lupte şi să meargă mai departe”, a mai spus Nicu Covaci.

„Dimineaţa beau o cană mare de lapt rece cu nes”

Cum arată o zi din viaţa lui Covaci, acum? „Mă uit noaptea la televizor, până spre dimineaţă. Dorm mult, până la 10 nu mă scol niciodată. Dimineaţa beau o cană mare de lapt rece cu nes, asta mă înviorează. Fac şi un duş foarte rece, apoi cu apă fiebinte. Apoi, sun treaz şi mă pot urca pe pereţi. Am doi câini, mă plimb cu ei. Mai ies pe malul mării, mă aşez pe terasă, beau o bere…mai am doi români cu care mă întâlnesc”, a povestit Nicu Covaci.

Covaci vrea să cânte acasă, la Timişoara

Marea neîmplinire a lui Nicu Covaci este că nu poate să cânte în această perioadă, că nu se pot organiza concerte. Legendarul chitarist visează însă ca în această vară să fie invitat de actuala administraţie să cânte în oraşul său natal, pentru publicul timişorean.

„L-am cunoscut pe Robu, care a făcut multe lucruri bune pentru Timişoara. M-a încântat omul, a făcut multe lucruri pozitive. Dar înţeleg că lumea îl înjură. Nu înţeleg ce se întâmplă. Nu sunt la curent cu ce e la Timişoara, nu am mai fost de un an. Robu a promis în fiecare an un concert cu Phoenix”, a mai spus Covaci.

