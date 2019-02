IT-ist american, şantajat fiindcă a vrut să-şi înşele soţia cu o escortă din România: „Mi-ai făcut viaţa un iad“

Totul a început în primăvara lui 2017, când un inginer IT american a fost trimis pentru o săptămână, în delegaţie, în România. Ajuns la Timişoara, americanul, căsătorit cu doi copii minori, a intrat pe un site de escorte pentru a găsi o fată cu care să întreţină relaţii sexuale pe perioada şederii în România. Americanul a fost „cucerit” de o tânără de 30 de ani, cu care s-a înţeles să îi plătească pentru cinci zile de plăceri 800 de dolari.

În spatele contului cu nume de fată se afla, însă, un bărbat care a creat un cont fals, cu scopul de a-i ademeni şi şantaja ulterior pe cei care caută escorte. „Încurajat de faptul că partea civilă a fost de acord să îi trimită suma de bani, în timpul discuţiilor purtate cu partea civilă, prin intermediul profilului fals,..., precum şi prin conversaţiile purtate pe WhatsApp, inculpatul, jucând rolul unei persoane de sex feminn, a încercat să câştige încrederea acestuia şi să afle cât mai multe informaţii de spre acesta, pentru ca datele astfel obţinute să poată fi utilizate la obţinerea de sume de bani prin acţiuni de santaj”, au arătat procurorii DIICOT.

Planul pus la punct de şantajist a funcţionat perfect. Sub pretextul că, înainte de a se întâlni, ar vrea să mai vorbească pentru a se cunoaşte mai bine, şantajistul a reuşit să afle de la american preferinţele sexuale ale acestuia. Din acel moment, românul a început şantajul.

„Pune-le pe toate în balanţă”

După ce a obţinut informaţiile care îi erau necesare pentru şantaj, falsa escortă i-a trimis americanului un email cu subiectul „veşti bune şi veşti rele pentru tine”. Prin acest email, şantajistul i-a cerut americanului 6.000 de dolari, ameninţându-l că dacă nu va primi banii va divulga discuţiile referitoare la viaţa sexuală, soţiei, fiicelor, prietenilor de familie precum şi colegilor de la serviciu. „Ca să fie credibil inculpatul , a indicat numele soţiei, datele de contact ale acesteia, adresa de domiciliu, precum şi numele apropiaţilor familiei şi a colegilor de serviciu”, au arătat procurorii DIICOT. „Şi, dragule... preferinţele tale sexuale... au fost cireaşa de pe tort!!!”, i-a mai transmis românul americanului pe care l-a ameninţat inclusiv cu furnizarea discuţiilor presei de scandal. „Aşa că... pune-le pe toate în balanţă!”, i-a transmis şantajistul americanului.

Americanul a plătit, dar nu a scăpat de probleme

Speriat că soţia sa ar putea afla ce s-a întâmplat în România, IT-istul american i-a virat şantajistului cei 6.000 de dolari ceruţi. Era doar începutul coşmarului pentru americanul care a vrut să îşi înşele soţia cu o româncă. La aproximativ două luni după ce s-a întors în America, „românca” i-a scris din nou americanului. De data asta i-a cerut 2.300 de euro pentru mama sa. „Te rog să nu-mi întorci spatele, chia am nevoie de ajutor…..! Puteam fi rea, dar n-am fost - ţi-am dat o a doua şansă ….”, a scris falsa escortă, care a primit în final încă 450 de dolari.

După o săptămână, şantajistul i-a scris din nou americanului, spunându-i că mama sa a murit. Românul i-a dat un ultimatum americanului, spunându-I că dacă nu primeşte în trei zile 2.500 de dolari în cont, soţia, prietenii şi toastă familia sa vor afla totul. „Dacă tu crezi că nu merită 2500 ca să nu divorţezi, atunci e decizia ta, nu a mea!!!”, a mai scris şantajistul român, care a primit cei 2.500 de dolari. Ulterior, în urma şantajului pentru care a creat diverse scenarii. Spre exemplu, pentru a-l determina pe american să îi dea bani, românul i-a trimis bărbatului scrisoarea pe care i-o va trimite soţiei sale în cazul în care nu obţine ce doreşte. În total, în urma şantajului, românul a „stors” de la american aproape 40.000 de dolari.

„Dacă nu mă ajuţi, îţi voi distruge şi ţie viaţa”

Pentru a reuşi să obţină cei 40.000 de dolari de la american, şantajistul român a pus în aplicare un scenario halucinant. Astfel, de pe o adresă nouă de email i-a spus că escorta cu care el a vorbit până atunci a fost arestată în Austria pentru şantaj, că el este proxenetul ei şi a găsit datele compromiţătoare în apartamentul fetei. După ce a obţinut sume importante de bani prin această metodă, românul a început să îi scrie din nou americanului de pe adresa cu nume de fată. „Am ieşit. Pun pariu că tu şi împuţitul ăla de proxenet credeaţi că-mi vor rămâne oasele în închisoarea aia, pe viaţă! Am făcut o înţelegere cu procurorul şi mi-am vândut toţi prietenii ca să pot ieşi. Acum lucrurile stau aşa: Lucrurile mele mi le-a furat împuţitul ăla de proxenet. Am pierdut totul...Dar, în legătură cu tine, am tot ce e nevoie. După cum vezi, n-am nimic de pierdut, procurorii mi-au distrus viaţa. Trebuie să încep alta nouă, iar tu mă vei ajuta! Nu mă face să te sun pentru că, atunci când voi face asta, o să spun tot, şi o să trimit prin poştă toate mesajele pe care ţi le-am trimis pe Facebook. S-a terminat cu jocurile acum!. Nu mă interesează scuzele tale şi nu mă face să aştept prea mult pentru că, dacă nu mă ajuţi, îţi voi distruge şi ţie viaţa...”, i-a transmis şantajistul americanului.

„Mi-ai făcut viaţa un iad”

Şantajat mai bine de un an, americanul a suferit şi un atac de cord, fiind nevoit să îşi ia concediu medical. „Mi-ai făcut viaţa un iad timp de 9 luni. Mi-a cauzat probleme fizice şi de asta sunt acum în concediu medical. Vreau să mergem fiecare pe drumul lui şi să nu mai auzim niciodată unul de altul. Nu vreau ca chestia asta să continue după acest pas şi voi face orice va fi necesar”, este unul dintre mesajele transmise de american după un transfer făcut la solicitarea „tinerei” din România. După sesizarea autorităţilor, şantajistul român i-a returnat toţi banii IT-istului american, iar judecătorii l-au condamnat pe român la doi ani şi trei luni de închisoare cu suspendare.

Cum şi-a justificat judecătorul decizia

În decizia luată, judecătorii au ţinut cont că românul a recunoscut fapta, cerând să fie judecat în procedură simplificată, şi a returnat banii integral. „Este relevantă modalitatea de săvârşirea a infracţiunii, faptul că inculpatul a creat diverse adrese de email fictive, a jucat diverse roluri cu scopul de a menţine starea de presiune asupra victimei şi a obţine sumele de bani arătate mai sus (…) La stabilirea pedepsei instanţa a mai avut în vedere sumele mari de bani pretinse. În favoarea inculpatului instanţa reţine lipsa antecedetelor penale, conduita de recunoaştere completă a faptelor şi a modalităţii de desfăşurarea a activităţii ilicite, împrejurarea că a achitat în întregime prejudiciul, a solicitat judecarea cauzei în baza procedurii simplificate de recunoaştere a vinovăţiei”, se arată în sentinţa Tribunalului Timiş, care a rămas defintivă, nefiind atacată cu apel.

