Funcţionara care i-a scos peri albi lui Nicolae Robu „a pus tunurile” şi pe Dominic Fritz

Mirela Toc, o angajată a Primăriei Timişoara care a intrat în conflict dur cu Nicolae Robu după ce a reclamat în mod repetat abuzurile şi corupţia din Primăria Timişoara, l-a luat în colimator şi pe Dominic Fritz.

Angajată la biroul de salubritate stradală, Mirela Toc spune că a sesizat mai multe nereguli legate de domeniu, dar nimeni nu o bagă în seamă.

„I-am atras atenţia (n.r. primarului Dominic Fritz) în scris că firma de salubrizare stradală nu prestează toate activităţile prevăzute în anexele caietului de sarcini pentru că numărul de angajaţi este mult mai mic decât ar trebui să fie. Pe de altă parte, înainte de semnarea contractului subsecvent cu firma Transcleen care ridică deşeuri vegetale şi abandonate, le-am transmis să nu semneze pentru că se dublează activitatea”, susţine Mirela Toc.

Funcţionara mai arată că încă din noiembrie 2020 i-a scris primarului Dominic Fritz pentru a-l învăţa cum să scape de persoanele pe care le consideră corupte.

„Nu a făcut evaluarea tuturor şefilor din primărie. Nu a dat în judecată niciun şef pe care îl consideră corupt pentru recuperarea prejudiciilor constatate de Curtea Conturi”, mai spune Mirela Toc, care a fost propusă de sindicat să devină membru al Comisiei de Disciplină, dar a rămas pe din afară, nefiind selectată să reprezinte angajaţii în Comisia de Disciplină.

„Nu a recuperat prejudiciile constatate de Curtea de Conturi, încalcă frecvent legea transparenţei, contractele postate pe site-ul primăriei nu au ataşate ofertele tehnice si financiare, caietele de sarcini, numeşte pe posturile de conducere vacante persoane care nu sunt bine pregătite profesional , nu a emis dispoziţia pentru numirea membrilor comisiei de disciplină (n.r. între timp Comisia de Disciplină a fost numită, iar Mirela Toc nu face parte din ea), în schimb a emis dispoziţia privind comisia paritară fără să ţină cont de propunerea sindicatului”, mai spune Mirela Toc.

Potrivit funcţionarei, administraţia Fritz este „mult mai rea” decât administraţia Robu, pe care a criticat-o vârtos. „Nu se face absolut nimic. Am sesizat ANFP, am sesizat Ministerul Dezvoltării. Pe perioada fostului primar nu a fost angajată nicio firmă de avocatură pentru că sunt 22 de jurişti care au aceleaşi atribuţii pe care le au şi aceste firme de avocatură (n.r. angajate de primărie).

Am şi scris să mă primească în audienţă, nu îmi răspunde la nicio sesizare. E catastrofă. Eu am crezut că ei fac treabă. Eu sunt la sfârşitul carierei. Nu am nevoie de nicio funcţie de conducere, de absolut nimic. În ultima sesizare în care i-am scris, i-am cerut să pună aplicarea hotărârea prin care a fost suspendată organigrama pentru că o să depun plângere penală”, ameninţă Mirela Toc.

Purtătorul de cuvânt al Primăriei Timişoara, Bogdan Marta, a declarat că Mirela Toc este liberă să sesizeze instituţiile abilitate dacă crede că este ceva în neregulă în primărie. „Doamna Toc, la fel ca orice alt funcţionar din cadrul aparatului de specialitate al primarului, are mai multe căi interne, instituţionale, prin care poate sesiza acele nereguli pe care le-ar fi descoperit. Dacă doamna Toc a parcurs procedurile interne şi cele prevăzute de lege, poate depune o cerere de audienţă la primar pentru a clarifica aspectele sesizate”, a declarat Bogdan Marta.

Cererea de intrare în USR i-a fost respinsă

În perioada în care se războia cu Nicolae Robu, când Dominic Fritz nu era încă anunţat candidat al USR la Primăria Timişoara, Mirela Toc a vrut să se înscrie în USR şi să intre în cursa internă pentru a fi desemnată candidat la funcţia de primar al Timişoarei din partea USR.

Cererea de intrare în USR a Mirelei Toc a fost, însă, respinsă cu motivarea că primirea ei în USR „ar reprezenta o direcţie de atac a actualei administraţii, atât la adresa dumneavoastră, cât şi la dresa USR, încercând discreditarea dumneavoastră şi a iniţiativelor justificate pe care le-aţi întreprins”. USR o invita atunci pe Mirela Toc să îi fie aproape partidului în calitate de simpatizant „iar începând cu iunie 2020, când vom prelua administraţia să ne trataţi cu aceeaşi exigenţă în calitate de funcţionar public”.

