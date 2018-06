FOTO VIDEO Începe JazzTM 2018. Trei zile de neuitat în capitala Banatului, cu muzică deşteaptă, improvizaţie, creativitate, energie şi libertate

JazzTM 2018 se va desfăşura în Piaţa Victoriei (concertele principale), Parcul Civic, Parcul Castelului (scenele mici), Strada Fără Nume (locaţia unui proiect indit), dar şi alte două spaţii speciale pentru jam session-uri: Aethernativ şi D’arc.

Cea de-a şasea ediţie a festivalului începe astăzi cu concertele de din Piaţa Victoriei.

De la ora 20.00, pe scenă va urca Trompeter, trupa lui Petre Ionuţescu, cunoscut muzician timişorean, membru fondator al formaţiilor Funky Growl, Blazzaj şi fondator al asociaţiei Romanian Brass Society.



Ionuţescu a colaborat cu nume importante de pe scena românească precum Alexandrina, Thy Veils, Subcarpaţi sau Negura Bunget.

Pe plan solo artistul a devenit cunoscut datorită proiectului Trompetre, căruia i s-au alăturat pe parcurs mai mulţi colaboratori şi prieteni din zone artistice diferite. Sub acest nume muzicianul a lansat în 2016 albumul „Maria Radna Live”, înregistrat în vara anului 2015, în Mănăstirea Maria-Radna din Lipova.



Pe scena JazzTM Petre Ionuţescu (trompetă, pian, flaut, caval) va urca alături de Gabriel Almaşi (chitară, electronice), Sergiu Cătană (instrumente de percuţie, shakuhachi) şi Anghel Mailat (synth.





La ora 21.00 începe concertul cu Maisha.

Maisha (înseamnă “viaţă”) este o trupă din Londra, condus de bateristul Jake Long.



Grupul cânta muzică originală inspirată de artişti precum Pharoah Sanders, Alice Coltrane şi Idris Mohammad.



Trupa îşi îmbină influenţele de jazz cu ritmuri west africane şi afro-beat, datorită liderului trupei Jake Long şi ale percuţionistului Tim Doyle. Din formaţie mai fac parte Shirley Tetteh (chitară), Amané Suganami (clape) şi Nubya Garcia (saxofon).

Maisha fuzionează o serie de influenţe diverse pentru a crea un spectacol energetic unic, prezenţa lor luminând petreceri şi cluburi de jazz peste tot în Londra în ultimul an.

De la ora 22.30 începe concertul cu The Cinematic Orchestra.

Pionierii nujazz-ului, The Cinematic Orchestra a fost formată de Jason Swinscoe în 1999 şi a devenit una dintre cele mai respectate trupe britanice din ultimii 19 ani. Cu o gravitate emoţională care transcende genuri muzicale, The Cinematic Orchestra au avut “sold-out” la Royal Albert Hall (de două ori), precum şi la Opera din Sydney şi au participat la cele mai mari festivaluri, peste tot în lume.



Cea mai cunoascută piesă, “To Build A Home”, a fost difuzată de peste 60 de milioane de ori iar “Arrival of the Birds” a închis creditele biografice ale filmului câştigător de Oscar, “Theory of Everything”.

Pentru cel mai recent material discographic, fondatorului The Cinematic Orchestra, Jason Swinscoe, i se alătură vechiul său prieten şi colaborator Dom Smith, parteneriat din care au rezultat cele mai importante compoziţii.

Pentru single-ul “To Believe” extras de pe viitorul album, Swinscoe şi Smith au colaborat cu vocalistul Moses Sumney şi artişti precum Beck, Sufjan Stevens, Solange şi James Blake.