FOTO Naţionala de fotbal a preoţilor catolici, rezultate surprinzătoare la Campionatele Europene din Cehia

GALERIE FOTO

Cea de a 14-a ediţie a Campionatul European de Fotbal în Sală al Preoţilor Catolici, care s-a disputat la Praga, a reunit 18 echipe naţionale: Albania, Austria, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Cehia, Croaţia, Italia, Kazahstan, Kosovo, Muntenegru, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina, Ungaria.

Echipele au fost împărţite în patru grupe. România a jucat în faza grupelor cu Polonia (1-1), Ucraina (3-1) şi Slovenia (3-1), clasându-se pe locul secund după polonezi.

În sferturi, tricolorii au pierdut în faţa Slovaciei (1-4), iar în meciul pentru locurile 5-8 au învins Belarus (4-1). În ultimul meci, pentru locurile 5-6, preoţii din Româmia au jucat cu Ungaria, câştigând cu 2-0.

Echipa României a fost alcătuită în mare parte din preoţi din Diaceza de Iaşi (Marius Alistar, Damian Budău, Daniel Budău, Gabriel Dancă, Virgil Demşa, Iosif Petrilă,.Laurenţiu Turbuc), alături de care au mai fost unul de la Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba-Iulia (Ciprian Şcheianu) şi unul de la Diaceza de Timişoara, Istvan Barazsuly, parohul bisericii romano-catolice din cartierul timişorean Elisabetin.

„A fost un turneu foarte reuşit pentru noi. Acest loc cinci este cu atât mai important cu cât noi suntem amatori. Celalte echipe sunt la alt nivel, au antrenori, masori. Dar important e că suntem pasionaţi de fotbal. Apoi, fotbalul e un pretext de întâlnire între preoţi, unul în care se pot lega noi prietenii. Am fost la Praga în jur de 300 de preoţi din 18 ţări”, a declarat Istvan Barazsuly.









Preotul timişorean Istvan Barazsuly

Pentru Istvan Barazsuly, meciul cu Ungaria a fost unul special. Protul timişorean a jucat şase ani pentru echipa ţării vecine, în perioada în care şi-a făcut studiile la Budapesta. Odată cu mutarea la Timişoara, Barazsuly a decis să schimbe naţionala. De doi ani joacă pentru România. De altfel, el a marcat cel de-al doilea gol al României împotriva Ungariei.Preotul timişorean Istvan Barazsuly

„A fost un meci deosebit pentru mine, pentru că am jucat şase ani pentru Ungaria. Am fost căpitanul lor de echipă. Sigur că acum şi ei au mai mulţi jucători noi, dar m-am reîntâlnit şi cu câţiva foşti colegi de echipă. Pot spune că am fost singurul care a putut cânta două imnuri naţionale, înainte de meci. Mă bucur că am reuşit să marchez al doilea gol pentru România, astfel că în final ne-am clasat pe locul cinci”, a mai spus Istvan Barazsuly, marcator a două goluri şi în meciul din grupă cu Ucraina.









Campionatul european a fost o bună ocazie de a lega prietenii şi colaborări între preoţi. De altfel, aceştia au participat în fiecare zi la slujbe, celebaret în diferite biserici din Praga şi din zonă.

Campionatul European de Fotbal al preoţilor catolici a fost câştigat de echipa Poloniei, care a învins în finală naţionala Bosniei-Herzegovina, cu 3-2, după loviturile de departajare.

În 2021, ţara gazdă a Campionatului European de Fotbal în Sală al Preoţilor Catolic va fi România. Cel mai probabil oraşul care va găzdui competiţia este Timişoara, având în vedere că acesta va fi la anul şi Capitală Culturală Europeană.



















Puteţi vedea aici meciurile din faza superioară a competiţiei. România-Ungaria, la 3.51.00.