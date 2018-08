FOTO Cafea pe Bega. Noul concept prin care vaporaşele din Timişoara pot fi închiriate pentru evenimente

Vaporaşele achiziţionate de Primăria Timişoara pentru efectuarea transportului în comun pe canalul Bega pot fi închiriate, pentru diverse evenimente.





Gheaţa a fost spartă de cei de la Tucano Caffe, care s-au gândit să facă cinste cafea în timpul unei plimbări pe apă.

„Se pare că am avut o idee foarte bună. Am vorbit cu cei de la STPT, au fost de acord cu închirierea, apoi am făcut un eveniment pe Facebook.





Din păcate pe vaporaş sunt doar 50 de locuri, aşa că primii veniţi au fost primii serviţi. Noi ne-am gândit să promovăm prin acest eveniment Timişoara dar şi cafeaua noastră.





Plimbarea a fost pe gratis, iar cafeaua din partea noastră”, a declarat Alex Scafeş, manager Tucano Caffe din Timişoara.

În timpul călătoriei pe apă, cei de la Tucano Caffe au prezentat un work-shop, prin care pasagerii au putut afla cum se face cafeaua la filtru chemex.

Tucano Caffe este o franciză înfiinţată în 2012, la Chişinău, în Republica Moldova. Cafeneaua de la Timişoara a fost deschisă în 2016, iar la anul urmează să se deschidă încă o unitate, la Iulius Mall.

Tucano Caffe este prezentă în România în oraşe precum Bucreşti, Braşov, Cluj, Iaşi, Arad şi Timişoara, mai există cafenele în Republica Moldova, Rusia, Kirghiztan, Cipru, Dubai şi urmează Germania.

Călătoria a durat o oră şi jumătate, vaporaşul a plecat din staţia "Catedrala", a mers mai întâi în amonte, la spre Uzina de Apă, iar apoi în aval, spre Podul Modoş.

Vaporaşele continuă să efectueze curse pe agrement pe Bega, în aşteptarea aprobărilor pentru începerea transportului în comun. STPT va închiria de acum vaporaşele pentru firme şi companii care doresc să organizeze plimbări private. Reprezentanţii societăţii se gândesc chiar să transforme una dintre vaporaşe într-o cafenea plutitoare.