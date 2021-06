Dominic Fritz, la prima ciocnire cu funcţionarii din subordine. Motivul: reorganizarea primăriei

La sfârşitul săptămânii trecute, primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a anunţat că propune pentru şedinţa extraordinară de consiliu local de marţi aprobarea noii organigrame. Tot atunci, Dominic Fritz a anunţat că nu s-a consultat şi nu intenţionează să se consulte cu reprezentanţii funcţionarilor pe tema noii organigrame, modul în care este organizată activitatea fiind un atribut al primarului.

Reacţia sindicaliştilor din Primăria Timişoara nu s-a lăsat aşteptată. Liderul Sindical Tiberiu Negrei a solicitat dezbatere publică. „Prin prezenta, vă rugăm să dispuneţi organizarea unei dezbateri publice asupra proiectului de hotărâre din 11.06.2021 privind modificarea şi aprobare a Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului, potrivit art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică”, a cerut Sindicatul Liber al Salariaţilor din Primăria Timişoara.

Primarul Dominic Fritz a transmis, prin intermediul consilierului său personal, Bogdan Marta, că nu intenţionează să facă nicio dezbatere pe tema noii organigrame. „Dezbaterile publice se organizează în cazul în care există propuneri de acte normative (cu caracter general). Mai exact, propuneri care au impact asupra întregului oraş. Hotărârea referitoare la organigramă nu este un act normativ, ci este o acceptare a propunerii de organizare a aparatului funcţional al primarului. Şi are aplicabilitate doar asupra personalului din primărie”, a transmis consilierul personal al primarului Fritz.

Proiectul referitor la noua organigramă urmează a fi supus votului în şedinţa de Consiliu Local de astăzi, dacă va fi introdus pe ordinea de zi suplimentară. Având în vedere tensiunile din jurul proiectului, este de aşteptat ca sindicatul să dea primăria în judecată.

Ce prevede noua organigramă

Potrivit primarului Fritz, noua organigramă a fost construită pe cinci direcţii majore: deschiderea către timişoreni şi nevoile acestora, adecvarea la direcţiile strategice asumate, clarificarea şi simplificarea ierarhiilor, eficientizarea aparatului în sensul fluidizării proceselor şi deciziilor colaborative şi profesionalizarea aparatului prin deschiderea către competenţe din societatea civilă şi învăţare continuă.

„Nu am dorit o vânătoare de vrăjitoare, administraţia are nevoie de fiecare om, dacă este dedicat misiunii de servire a interesului cetăţenilor. Problemele principale pe care le-am găsit în cadrul instituţiei sunt de ordin managerial şi funcţional. Şi pe ele am încercat sa le rezolv. Ofer personalului din cadrul primăriei o şansă unică în ultimii 30 de ani de a demonstra că ştiu, că pot, că vor să servească timişorenii şi oraşul. Sper să valorifice această şansă şi să fie mândri de munca lor şi de poziţia lor în cadrul instituţiei. Să lucrezi în Primăria Timişoara trebuie să redevină un statut de prestigiu în comunitate.”, a mai afirmat primarul Timişoarei. Detalii despre noua organigramă puteţi vedea AICI.

