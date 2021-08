Dăruirea familiei care le construieşte case copiilor luaţi în plasament. Pe doi dintre ei i-a adoptat

Timp de 20 de ani, familia Ciurescu a încercat să aibă un copil. Cei doi soţi au mers la medici, dar eforturile au fost zadarnice. După ani de aşteptări, familia Ciurescu a decis să ia doi copii în plasament, soţia lui Ioan Ciurescu urmând cursul de asistent maternal. Soţilor Ciurescu li s-a lipit atât de tare inima de cei doi copii luaţi în plasament încât, atunci când au avut posibilitatea, i-a adoptat, luând în plasament alţi trei copii.

Ulterior, a urmat cursul de asistent maternal şi Ioan Ciurescu, primind în plasament două fete. Astfel, acum familia Ciurescu a ajuns să crească şapte copii, doi ai lor, adoptaţi, şi cinci luaţi în plasament. „Prima dată am luat doi. Ne-am legat de ei ca şi cum ar fi copiii noştri. Cel mic are şapte ani jumate, cel mare are 12. Când i-am luat, cel mic avea patru luni. Era cât o franzelă de mic”, povesteşte Ioan Ciurescu.

„Nu am cum să îi scot în drum”

Pentru că la 18 ani copiii pe care îi are în plasament vor ieşi din sistem, dacă nu îşi continuă studiile, Ioan Ciurescu şi soţia sa au decis să înceapă să construiască trei case, planul fiind să ajungă la cinci, câte una pentru fiecare copil aflat în plasament. Astfel, pe trei parcele primite de la Primăria Bethausen, Ioan Ciurescu a început să ridice trei case. Bărbatu susţine că a luat şi un credit pentru a începe lucrările, dar orice ajutor din partea oamenilor cu suflet mare e binevenit.

„Încercăm să îi ajutăm pe copii. Sunt ca şi copiii noştri. Nu am cum să îi scot în drum, să le dau la 18 ani un hamburger şi 10 lei şi să îi scot în drum. S-au întâmplat o grămadă de cazuri. La 18 ani să de desparţi de ei ca şi cum ai arunca o măsea din gură. Acum nu putem o dată, dar din salariile noastre, cât putem, am luat şi de la bancă nişte bani, încercăm să îi ajutăm”, a declarat Ioan Ciurescu.

Toţi cei care doresc să ajute familia Ciurescu să îşi îndeplinească visul de a construi casele pentru copiii luaţi în plasament îl pot contacta pe Ioan Ciurescu la numărul de telefon 0762284004. De asemenea, familia Ciurescu poate fi găsită în Leucuşeşti, la numărul 20.

