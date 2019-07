Criminalul de la Făget a consumat cocaină, amfetamină şi marijuana. Ionel Boldea a fost reţinut pentru 24 de ore

GALERIE FOTO



Ionel Boldea, acuzat că a omorât un bărbat şi a rănit alte cinci persoane, o femeie fiind în comă, a fost prins, joi, în jurul orei 2.00, la intrarea în satul natal, Bichigi (judeţul Timiş). Ionel Boldea, acuzat că a omorât un bărbat şi a rănit alte cinci persoane, o femeie fiind în comă, a fost prins, joi, în jurul orei 2.00, la intrarea în satul natal, Bichigi (judeţul Timiş).

Poliţiştii care efectuau un filtru l-au găsit la volanul unei maşini WV Gold, care circula cu farurile stinse. În timp ce era încătuşat, Boldea, care era descuţ, a spus că a stat ascuns într-un pom, că are în buzunare 580 de lei, trei mere şi un pahar de plastic. De asemenea, a spus poliţiştilor că mergea spre casă, pentru că voia să facă un duş. Destul de incoerent, Boldea a explicat apoi ce l-a determinat să facă nenorocirile.

„Icoana dintr-o cameră m-a scos afară din casă la şase dimineaţa... O icoană de argint m-a scos afară din casă şi m-a făcut să fac unele lucruri, să am o forţă inumană. Am dat cu piciorul am spart capul unei femei. Am dat cu piciorul, am spart capul unui om. Mi s-a promis faptul… La şase dimineaţa să mă scoată o icoană de pe cearceaf... Clopote. Icoana efectiv m-a luat după ea”, a spus Boldea, care i-a ameninţat pe poliţişti: „Maşina o am de la un prieten de la Povergia, el e la pescuit fraudulos. Mi-a lăsat-o mie să o las în faţa casei… Nu mă agresa aşa că păţeşti rău. Nu mă agresa că mă gândesc rău, te rog. Ascultă-mă, se întâmplă rău. Te rog nu insista. Ia mâna de pe cap. Nu vreau să fac rău la nimeni, cu atât mai puţin mie. Am fost forţat de împrejurimi să ajung acasă…Merg la puşcărie vreo zece ani, dar mi s-a promis alt aspect”.

Ionel Boldea a fost dus la Spitalul Municipal din Timişoara, unde i s-a recoltat sânge, iar în urma testelor toxicologice s-a constatat că acesta consumase cocaină, amfetamină şi marijuana. De la spital, mascaţii de la trupele speciale l-au dus la audieri, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.

Procurorii au dispus efectuarea urnării penale faţă de Ionel Boldea, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de omor şi tentativă de omor, acesta fiind reţinut pentru 24 de ore.

Crima de la Făget şi violenţe la Temereşti

Ionel Boldea, în vârstă de 33 de ani, a lucrat ca bucătar la ştrandului din Făget (judeţul Timiş). Miercuri dimineaţa, în jurul orei 8, a atacat două persoane, soţ şi soţie, într-un parc cu aparate de fitness. Cei doi, foşti ingineri chimişti din comuna Margina, obişnuiau să facă acolo sport, locul fiind în apropierea casei în care locuieşte mama femeii. Ionel Boldea a ajuns acolo cu bicicleta. Deşi se credea iniţial că victimele au fost înjughiate, s-a doveti Boldea a folosit de fapt o bâtă, pumnii şi picioarele. Cei doi au fost găsiţi într-o baltă de sânge. Bărbatul a murit imediat, iar femeia a fost dusă cu elicopterul SMURD la Timişoara, în comă.

De aici, Ionel Boldea a urcat pe bicicletă şi a pedalat cinci kilometri, până în satul Temereşti. Aici a continuat să se manifeste extrem de violent, fără nicio justificare. În Temereşti, bucătarul s-a luat de o femeie de 80 de ani, pe care a bătut-o cu propria ei cârjă. Octogenara a ajuns la spital în stare gravă. Conform procurilor, femeia are nevoie de 50 de zile de îngrijiri medicale.

În apărarea bătrânei au venit un bărbat şi o femeie care mergeau la câmp cu tractorul. Ionel Boldea a lovit-o cu cârja bătrânei şi pe femeie, provocându-i un traumatism cranian care necesită 25 de zile de tratament medical. Apoi, a urmat o luptă cu tractoristul. După câteva minute de bătaie între cei doi, Boldea îşi învingea adversarul.

A furat maşina unor cunoscuţi şi a scăpat de poliţie

Ionel Boldea a urcat din nou pe bicicletă şi s-a dus până la marginea satului, într-o casă în care locuieşte o colegă de lucru de la ştrandul din Făget. A fost primit în casă, iar în scurt timp, la faţa locului au ajuns doi poliţişti.

Martorii povestesc că poliţiştii l-au lăsat pe Boldea să se spele la baie, aşteptând să-l încătuşeze după ce iese.

Criminalul a decis să fure maşina din curte, o Skoda Fabia, să spargă poarta şi să plece în trombă. În drumul său l-a lovit cu maşina pe proprietarul casei, un bătrân de 70 ani, care s-a ales doar cu o julitură la braţ.

Poliţiştii au tras trei focuri de armă, un glonţ a lovit portiera maşinii, însă nu au reuşit să-l oprească pe fugar.

Ionel Boldea a schimbat bicicleta cu maşina şi a plecat în direcţia Bichigi, satul în care îşi are şi domiciliul, aflat la şase kilometri de Temereşti. Cu poliţiştii pe urme, după doar câteva sute de metri, într-o curbă, a pierdut controlul maşinii şi a ieşit pe câmp.





Interesant este că nici aici nu a putut fi prins. Până să ajungă şi poliţiştii la maşină, Ionel Boldea pur şi simplu a dispărut. Nu departe de locul în care a ieşit cu maşina, se află o pădure deasă, care se întinde pe mai mult de 14.000 de hectare şi aparţine Ocolului Silvic Făget. Aici s-a ascuns Boldea, în timp ce peste 200 de poliţişti îl căutau cu elicopterul, cu drona, cu motociclete şi cu câini.

Boldea a tocat banii câştigaţi în Germania

Sub protecţia anonimatului unul dintre amicii lui Ionel Boldea a povestit pentru Adevărul că bărbatul a lucrat aproape un an în Germania, într-un restaurant din Munchen. S-a întors cu 11.000 de euro, dar i-a băgat pe toţi la păcănele. Era cunoscut ca şi consumator de druguri. Tatăl lui Ionel Boldea a murit în urmă cu patru ani, iar mama lui lucrează în Italia, unde are grijă de persoane în vârstă.

În 2017, Boldea a fost condamnat la plata unei amenzi penale, daune morale şi plata cheltuielilor cu spitalizarea, după ce l-a bătut crunt pe un tânăr din Făget.

