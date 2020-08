Cozile de la Paşapoarte au devenit istorie. Pandemia a înjumătăţit cererile pentru documente de călătorie

În fiecare vară, foarte multi români se grăbeau să-şi reînoiască documentele de călătorie, fie că e vorba de cei care trăiesc în diapora, fie de cei care se pregăteau de vacanţe în ţările în care e nevoie de paşaport. În acest an, din cauza pandemiei de coronavirus, totul s-a schimbat. Nu mai sunt cozi, cei de la paşapoarte pot şi ei să respire, iar documentele sunt gata mult mai repede.



„A scăzut numărul cererilor pentru paşapoarte la aproape de jumătate faţă de anul trecut. Nici anul trecut nu a fost mare aglomeraţie, pentru că am luat măsuri din timp, am deschis destule chişee. Se ştie că vechile cozi de la paşapoarte nu mai există în prezent. Din cauza acestei pandemii de coronavirus, mulţi au renunţat la concedii, mulţi nu se întorc acasă din strănătate. În plus, avem sistemul de programări online. Omul se programează, vine exact la ora stabilită, nu mai e nevoie să vină să întrebe, sunt toate informaţiile pe site-ul nostru”, a declarat Daniel Leahu, şeful serviciului de Paşapoarte Timişoara.



Majoritatea cererilor sunt pentru copii



Încă sunt mulţi care nu au renunţat la concedii în Dubai, Israel, Turcia sau în ţările din Asia, Africa sau America, iar cei care lucrează în Uniunea Europeană au nevoie de paşaport pentru copii, altfel cei mici nu pot să călătorească. De altfel, deşi pare ciudat, cele mai multe solicitări pentru paşapoarte sunt pentru copii.





“Sunt mulţi care încă pleacă în concedii, nu au renunţat la ele. Dar majoritatea cererilor de paşapoarte sunt pentru copii. Pot să spun că puţin peste jumătate. Eu nu pot să călătorească decât cu paşaportul. Sunt mulţi copii născuţi în strănătate, iar când părinţii trebuie să le facă primul document, vin la paşapoarte. De la anul lucrurile se vor schimba, pentru că se vor face cărţi de identitate şi copiilor sub 14 ani”, a mai spus Daniel Leahu.



Paşaport biometric pe zece ani



La noile paşapoarte s-a dublat termenul de valabilitate, acestea putând fi utilizate timp de zece ani. Sunt documente moderne, biometrice, cu cip pentru stocarea datelor.







“Începând de anul trecut avem noi modele de paşapoarte, cu multe elemente de siguranţă, frumoase şi sunt valabile zece ani pentru persoanele majore. Sunt paşapoarte biometrice, cu cip şi respectă toate normele europene. Elementele de siguranţă se schimbă periodic, tocmai pentru a nu putea fi contrafăcut”, a adăugat Leahu.

Paşaportul vechi şi cel nou



Program special în pandemie



Având în vedere starea de alertă, programul de la Paşapoarte este mărit, de la ora 8.00, la ora 20.00, pentru că se lucrează în schimburi.



“Lucrăm în schimburi cu program prelungit tocmai pentru a evita formarea de cozi. Ne-am luat toate măsurile pentru combaterea pandemiei, avem dezinfectanţi, plexiglas la ghişeu, s-a mărit timpul de la şapte la zece minute pentru preluarea unei cereri, pentru a putea dezinfecta, lucrăm numai pe programări online. Am în jur de 170-180 de cereri pe zi”, a mai declarat Leahu.







Rămân valabile şi paşapoartele temporare, valabile pentru un an, care se pot elibera mai repede, dacă dovediţi că aveţi de făcut o călătorie urgentă, din motive medicale, familiale sau de muncă. Costul unui paşaport normal este de 260 de lei, iar în aceste condiţii eliberarea se face în maxim zece zile.