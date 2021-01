Medici din Timişoara, diagnosticaţi cu COVID-19 după vaccinarea împotriva SARS-Cov-2. „Si dacă te vaccinezi poţi dezvolta o formă uşoară de boală“

Managerul Spitalului de Boli Infecţioase “Victor Babeş” din Timişoara, Cristian Oancea, a explicat că situaţia este una normală în condiţiile în care gradul maxim de imunizare intervine abia după administrarea celei de-a doua doze.







“Noi am avut IT-istul spitalului căruia a doua zi după vaccinare îi curgea nasul şi l-am testat şi a fost pozitiv n-am pus în seama vaccinării. Am mai avut încă două cadre medicale, una dintre ele lucrează la Pneumologie, una la Terapie Intensivă, care au făcut COVID, dar aceste fenomene sunt normale. De ce? În primul rând nu erau în perioada de imunizare. În al doilea rând, şi dacă te vaccinezi poţi să dezvolţi o formă uşoară de boală. Şi în al treilea rând nu au făcut rapelul care oferă protecţia completă, cea de 95%”, a declarat Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Timişoara.

Cristian Oancea susţine că, deşi unei persoane cu COVID-19 se recomandă vaccinarea la 30 de zile de la obţinerea unui test negativ, nu e nicio problemă dacă o persoană se vaccinează în timp ce are boala fără să ştie.



„Cum am gândit noi? Dacă o persoană are simptome, trebuie să se testeze, antigenic sau PCR, cum se poate. Dacă este pozitiv, trebuie ca de la momentul negativării să aştepte 30 de zile după care se poate vaccina. Dar ţinând cont de cazurile pe care le-am avut noi, chiar dacă o persoană are simptome, le ignoră şi se vaccinează, nu se întâmplă nimic, adică efecte moderate sau severe. Vaccinarea care se suprapune cu persoane asimptomatice COVID pozitiv sau chiar dacă e simptomatic uşor şi acea persoană nu ştie, faptul că se vaccinează nu are efecte negative”, a mai spus Cristian Oancea.



Şeful Direcţiei de Sănătate Publică Timiş, Flavius Cioca, a declarat, în privinţa cadrelor medicale care au făcut covid după vaccinare, că nu este un fenomen.