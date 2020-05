Avertismentul unui psihoterapeut asupra riscurilor după ce oamenii vor ieşi din case. „Se vor întâmpla accidente“

Mai sunt câteva zile până la relaxarea măsurilor luate pentru a împiedica răspândirea coronavirusului SARS 2. Începând de vineri, 15 mai, trecem din starea de urgenţă la cea de alertă. De acum încolo, rămâne ca populaţia să se imunizeze încet -încet, iar acest proces va fi unul de lungă durată.



Cea mai bună veste este că, de vineri, 15 mai, oamenii vor putea din nou să circule liberi, fără declaraţia pe propria răspundere. Pentru a evita neplăcerile, ieşirea în libertate trebuie să se facă cu răspundere, calculat şi echilibrat, atrage atenţia psihoterapeutul Cătălin Ilie.



“Oamenii au o atracţie faţă de excese. În curând, se va ieşi liber, hai să zicem, la viaţă. Acest lucru nu va face decât ca oamenii să meargă din nou către excese. Către alimentaţie, către a petrece cât mai mult timp în aer liber, a recupera pasiunile şi activităţile care au fost sistate pentru o perioadă. Trebuie să avem grijă, pentru că există riscul de accidente. Cu siguranţă aţi auzit de hepatită. După ce bolnavii au stat în spital, internaţi, când au ieşit afară au fost nevoiţi să pornească gradat cu alimentaţia, să se fereasă de anumite lucruri, până când corpul va începe să funcţioneze la capacitate maximă. Ei, la fel şi acum. Când oamenii vor putea să conducă din nou maşinile, motocicletele sau bicicletele, aceştia sunt predispuşi la excese. Se vor întâmpla accidente. Mai ales după o pauză în care oamenii nu au prea condus. Curios este că am văzut accidente şi în perioada de izolare. Pe stradă erau cinci maşini şi două dintre ele s-au ciocnit”, a declarat psihoterapeutul Cătălin Ilie.



„Oamenii sunt sătui de mâncarea de acasă, vor şi altceva“

Nu trebuie să ne entuziasmăm foarte tare. Starea de urgenţă va menţine încă numeroase restricţii, nu se vor deschide mall-urile, restaurantele şi cafenelele, nu vor începe spectacolele, concertele sau evenimetele sportive. Pentru acestea vom mai avea un pic de aşteptat.



„Eu spun că e bine că redeschiderea se va face treptat. Vă daţi seama că oamenii s-ar îmbulzi în mall-uri, în fast-food-uri, pentru că sunt sătui de mâncarea de acasă, vor să mânânce şi altceva. Mulţi au pierdut şi bani în perioada asta, unii au fost în şomaj tehnic, alţii au rămas fără muncă. Ei, acum cu toţii vor să recupereze, să facă mai mulţi bani. De aceea, toate aceste lucruri trebuie să se facă treptat. Noi funcţionăm prin trei sisteme foarte bine puse la punct: minte, suflet şi trup. Recomandarea mea ca psihoterapeut, după eliberarea din această carantină e ca oamenii să o facă treptat, echilibrat. Deşi ştiu că nu se va întâmpla aşa, pentru că suntem oameni, supuşi greşelilor, supus nevoilor şi frustrărilor noastre”, a adăugat Cătălin Ilie.



„Am învăţat că suntem foarte slabi, că boala ne poate afecta pe toţi“



Dar oare am învăţat ceva din această perioadă? „O să pară ciudat, dar mie chiar îmi place să spun, mulţumesc coronavirus. Pentru că am învăţat multe. Am învăţat că suntem foarte slabi, că orice boală ne poate afecta pe toţi, că nu suntem invincibili. Oamenii ar trebui să înveţe că mai puţinul nu e aşa rău, poate să fie mult mai bine, că în viaţă am strâns multe lucruri, am cumulat şi am depozitat inutil. Oamenii trebuie să fie puternici psihic şi în casă, izolaţi între patru pereţi, nu numai în mediul social. Oamenii ar fi trebuit să înveţe că adevăratul Dumnezeu este în ei înşişi, nu în alte locuri. Credinţa trebuie întărită în ei, templul Domnului e doar în sufletul lor. În această carantină s-au putut învăţa foarte multe lucruri”, a mai declarat Cătălin Ilie.



De asemenea, va trebui să ne obişnuim cu un nou stil de viaţă. Purtatul măştii de protecţie va fi obligatoriu, trebuie să fim mai atenţi la regulile de igienă personală, iar distanţarea socială trebuie să se respecte încă o bună perioadă de timp.