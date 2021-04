Apa minerală cu coloizi de aur din Munţii Banatului, care costă şi 25 de euro sticla, lovită de criza pandemiei

Pandemia de coronavirus a afectat industria HoReCa, în toată lumea. Cam peste tot, printre primele activităţi suspendate sau restricţionate au fost cele din hoteluri, restaurante, baruri sau casionouri. Cei care produceau pentru industria ospitalieră au avut şi ei de suferit. Printre ei şi si producătorii de apă minerală Aur’a din Banat.

Aproximativ 80% din producţia apei din Munţii Banatului se ducea la export, în cazinouri din Macao, renumite hoteluri si restaurante din Hong Kong, America, Franţa, Anglia, Elveţia, Austria, Israel sau Spania. Pandemia a oprit elanul investitorilor români.





„Aur’a, evident, din start a plecat cu un concept nou, un segment de nişă pentru zona HoReCa. La începutul anului 2020, când premizele erau foarte bune pe piaţa externă, s-a deschis piaţa din Tenerife, s-a deschis Hong Kong, s-a deschis Macao, renumitele casinouri de acolo. Curgeau contractele, ne apropiam de forma finală. Iar forma finală a fost această nefericită pandemie. Lucrul acesta ne-a afectat foarte mult. A trebuit să ne repoziţionăm pe piaţă, să venim cu o nouă strategie. Cu toţii aşteptăm”, a spus Horaţiu Rada, unul din proprietarii apei Aur’a.

Alternativă la produsele la lux

Apa Aur’a se adresa segmentului de lux. Sticla de apă iese de pe poarta fabricii cu 5 euro, însă preţul poate urca mult având în vedere adaosul comercianţilor, care variază între 200-500 la sută. În pandemie, însă, nu mai e loc de prea mult lux. Aşa că ...cei de la Aur’a s-au orientat şi spre produse pentru oamenii obişnuiţi.



“În 2020 am venit cu un produs nou, cu o sticlă de 0,5 care se adresează în general industriei ospitaliere, pentru camerele de hoteluri, am zis să fim puţin mai diversificaţi. Dar am venit şi cu un concept nou, un produs împachetat într-un <bag in box>, de cinci litri, folosind o folie specială, multistrat. Zilele acestea începem producţia pentru Franţa, pentru Costa de Azur, unde lumea începe să se pregătească. Şi SUA a început să comande”, a mai spus Horaţiu Rada.





Nu beneficiază de subvenţii de la stat

Investiţia în fabrica de apă de lux din Ocna de Fier, în valoare de cinci milioane de euro, a fost realizată de trei oameni de afaceri, Horaţiu Rada, Eleodor Coptil şi Mihai Petrăchioiu. Investitorii timişoreni spun ca ei nu pot cere subvenţii, pentru că nu fac parte din sectorul Horeca.

“Noi suntem o companie care producem, nu beneficiem absolut de nicio subvenţie. Nu ne încadrăm în zona HoReCa, noi doar îmbuteliem apă pentru ei. Tot ce înseamnă cheltuieli, resurse, investiţii, dezoltare le facem pe cont propriu. Am avut o perioadă, de o lună şi un pic, în care am beneficiat de acel şomaj tehnic. Însă o companie înseamnă menţinerea personalului calificat, asumarea cheltuielor indirecte, cheltuielilor de funcţionare. Toate acestea generează costuri”, a explicat Rada.





Apa Aur'a a fost premiată pentru al cincilea an consecutiv cu trei stele la Bruxelles. Este o apă naturala alcalină cu pH de 8,25, care conţine coloizi de aur şi argint.



