Şefă de filială USR, acuzată că a furat un halat de baie şi o pereche de şlapi. Ulterior, s-a păruit cu reclamanta: „Am zgâriat-o şi, da, i-am spart ochelarii“

Ramona Dziţac, preşedintele filialei USR din comuna Găvojdia, judeţul Timiş, a demisionat din funcţie în urma unui scandal generat în urma unei petreceri a „burlăciţelor” care a avut loc vara trecută. Potrivit tion.ro, după câteva luni de la petrecere, două tinere care au participat la eveniment au văzut pe Facebook o poză cu Ramona Dziţac într-un capot şi o pereche de şlapi care le-ar aparţine şi au contactat-o pe şefa USR Găvojdia cerând să le returneze bunurile.

Contactată de tion.ro, Ramona Dziţac a negat acuzaţiile de furt, susţinând că s-a întâlnit cu cele două tinere pentru a le face cadou dresul de baie şi şlapii despre care fetele spuneau că sunt ale lor. Întâlnirea a denegerat, ajungându-se şi la agresiuni fizice.

„În vara anului 2019 am organizat o petrecere a burlăciţelor la care au participat şi fetele astea două. Totul a fost în regulă până acum, în ianuarie 2020, când m-au contactat că au văzut o poză cu mine în dresul uneia de baie şi şlapii alteia (n.r. - jos, fotografia incriminată). Eu le-am spus că nu aveam de ce să fur lucrurile astea, e un dres de 50 de lei, să fim serioşi. Dar am acceptat să mă întâlnesc cu una dintre ele să îi fac cadou dresul. Ea a venit cu o prietenă care mă filma cu telefonul pe ascuns. Am rugat-o să nu mă mai filmeze. Ele doreau să recunosc eu că am furat dresul ăla. Era clar o înscenare. Am zgâriat-o şi, da, i-am spart ochelarii, pe care i-am plătit pe loc: 800 de lei”, a declarat Dzitac pentru tion.ro.

Tânăra agresată de Dziţac le-a explicat jurnaliştilor tion.ro cum a avut loc incidentul. „Eu nu am legătură cu ce a furat Ramona Dziţac, doar mi-am însoţit prietena pentru că şi ea (Ramona Dziţac – n.r.) a venit însoţită de un bărbat. Am filmat în caz că se iscă ceva, să am dovada că nu noi am început. La un moment dat, ea (Ramona Dziţac – n.r.) a observat că am filmat şi m-am trezit cu ea în faţa mea, fără să am timp să mă apăr. A fost o fracţiune de secundă până când eu am fost jos şi ea peste mine şi mă dădea cu capul de asfalt de foarte multe ori. Am leşinat de două ori. În timp ce mă tot dădea cu capul de asfalt, prietena mea a încercat să o ia de pe mine, dar în zadar. Într-un final m-am trezit cu capul spart. Au venit de la SMURD şi Poliţie şi am depus şi plângere, pentru că nu e normal să faci aşa ceva unei persoane, e inuman. Starea mea de sănătate nu e bună în momentul de faţă”, a declarat victima.

Joi seara, 9 ianuarie, Ramona Dziţac a demisionat din USR şi de la conducerea filialei. Fosta şefă a USR Găvojdia nu este la primul scandal violent. În martie 2018, cu ocazia alegerilor pentru şefia PMP Timiş, Ramona Dzitac, susţinătoare a Roxanei Iliescu, care a pierdut alegerile în faţa actualului preşedinte al PMP Timiş, a fost dată afară cu forţa din sala în care era organizată întrunirea politică. Incidentul a dus la o escaladare a conflictului dintre cele două tabere. În altercaţia creată, Ramona Dzitac i-a spus unui bărbat care se ocupa de evacuarea unora dintre PMP-işti: „Băăă, noi când plăteam (n.r. cotizaţie de membru) în PMP tu erai un c...t. Erai un nimic pe lângă Sămărtinean, îi cărai geanta”. Imediat după acel scandal, Ramona Dzitac l-a acuzat pe un coleg de partid că a bătut-o. Ulterior, tânăra s-a înscris în USR.