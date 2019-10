Şansa uriaşă a bolnavilor de leucemie. Un centru medical a realizat, în premieră, o tehnologie inovativă de tratament

OncoGen este singurul centru medical din România unde s-a reuşit punerea la punct a tehnologiei pentru producerea de celule imune modificate genetic. Este cea mai inovativă tehnologie la nivel mondial în lupta împotriva cancerului. Tratamentul va putea fi început la Timişoara, pentru pacienţi cu anumite forme de leucemii.

“Am reuşit să punem la punct această tehnologie. Avem deja o colecţie de celule şi de vectori, de viruşi care modifică genetic aceste celule autoimune. În perioada următoare, sperăm în câteva luni, să trecem la tratamentul primilor pacienţi, care se pretează la astfel de tratamente. Deocamdată, vorbim de un grup de leucemii. E o premieră pentru România, nimeni de la noi din ţară nu are posibilitatea să facă acest lucru”, a explicat directorul OncoGen, medicul Virgil Păunescu.

Rata de vindecare între 50 şi 90 la sută

Specialiştii de la OncoGen au început să lucreze la tratamente avansate în cancer, mai exact la terapia cu celule modificate, în urma cu patru ani, după o finanţare de 2 milioane de euro, din fonduri europene.

“Anumiţi pacienţi cu anumite forme de leucemii vor fi selectaţi pentru a intra în această procedură. Li se vor lua celule ale sistemului imun, celul albe, limfocite T, celule «natural killer» care nu recunosc tumora, vor fi modificate în laborator cu ajutorul unor vectori aşa încât să o poată recunoaşte, după care ele vor fi reinjectate la pacient. E vorba de pacienţi care nu mai au nicio şansă, ar mai trăi între trei şi patru luni. Rata de succes este între 50 şi 90 la sută de vindecare. Intrând în acest proiect terapeut pur şi simplu se vindecă”, a spus Virgil Păunescu.

La nivel mondial se fac cercetări avansate în acest domeniu pentru extinderea şi la alte tipuri de cancere solide.



Terapia costă sute de mii de euro în America şi UE

La centrul OncoGen s-au făcut cercetări şi pentru imunoterapia oncologică, o altă metodă folosită cu succes în lupta cu cancerul.





“Imunoterapia e un termen generic, larg, care include terapia cu anticorpi monocromali dezvoltată de marile companii şi care este disponibilă pe piaţă. Vorbim de anticorpi care nu se adresează tumorii, ci sistemului imun, iar următoarea fază, care este în stadiu de cercetare foarte avansată – deja câteva produse au intrat pe piaţă, e vorba de celule modificate imun, care deocamdată se pot face doar la Timişoara. Noi suntem pregătiţi să trecem la producţia pentru pacienţi a acestor tehnologii”, a mai spus Păunescu, care face un apel la autorităţile locale şi centrale să spijine OncoGen la punerea în funcţiune anumite instalaţii care ar permite trecerea la studii clinice, adică realizarea acestor tehnologii în condiţii de fabrică de medicamente.

“Cu fiecare zi, cu fiecare lună cu care întârziem punerea în funcţiune a acestor instalaţii, pacienţii cu aceste forme de leucemii cu limfocite B pierd lupta cu această boală”, a adăugat Păunescu.

Aceste terapii sunt disponibile deja în Statetele Unite ale Americii şi în multe ţări din Uniunea Europeană, dar costurile se ridică la ordinul sutelor de mii de euro, fiind inaccesibilă pentru majoritatea oamenilor.

65 de oameni lucrează în cercetare la OncoGen

Centrul de cercetare medicală OncoGen a fost realizat în urmă cu patru ani, printr-o investiţie pe fonduri europene, de peste 12 milioane de euro, pe Axa de Competitivitate. Asta presupunea ca centrul din Timişoara să intre în competiţie pe zona de asistenţă-cercetare cu centrele din ţară, dar şi cu cele din Occident, faţă de care România trebuie să reducă decalajul.



“În cei patru ani am tot upgradat acest centru, am crescut calitatea şi capacitatea de a face cercetare. Povestea asta cu terapia cu celulele imune modificate genetic are la bază dotările iniţiale ale centrului, se bazează pe întreg centrul, pentru că totul e centrat în jurul făbricuţelor de medicamente de la etajul trei, asta înseamnă investiţia aceea iniţială de aproape 13 milioane de euro. La care se mai adaugă 3,5 milioane de euro din proiectul tranfrontalier România-Serbia. Nu e ieftină povestea. Cu excepţia GMP-ului, pentru care nu avem mentenanţa asigurată, funcţionează aproape tot. Avem 65 de oameni care lucrează la institut. Ne ocupăm de cercetare şi pregătirea pentru producţie”, a mai spus Virgil Păunescu.