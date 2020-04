Elevul amendat de Jandarmerie pentru că „a scos lumea în stradă“ împotriva Vioricăi Dăncilă, numit consilier al prefectului

Alin Popoviciu este elev în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” din Târgu Mureş. Deşi are doar 18 ani, Alin s-a făcut remarcat printr-o serie de reacţii pe care le-a avut la adresa unor oameni politici, prin participarea la proteste sau prin prezentarea unor realităţi cu care se confruntă sistemul de educaţie. Pasionat de istorie şi geografie, tânărul a ales să fie consilier onorific al Prefectului judeţului Mureş.

„Pe Alin Popoviciu îl cunoaşteţi datorită iniţiativelor sale ca reprezentant al societăţii civile şi al elevilor. În discuţia purtată cu el, am apreciat punctul său de vedere critic, dar obiectiv, referitor la situaţia dificilă prin care trecem.

A răspuns afirmativ invitaţiei de a se alătura echipei noastre, având rolul de consilier, neremunerat.

Cred că Alin ne va sprijini să fim mult mai atenţi la feedback-ul societăţii civile. De asemenea, ne va ajuta să transmitem într-un mod mult mai eficient toate deciziile luate la nivel naţional şi judeţean, pe parcursul stării de urgenţă”, spune prefectul judeţului Mureş, Mara Togănel.

Alin Popoviciu este unul dintre tinerii urmăriţi pe reţelele sociale de zeci de mii de persoane (83.000 de urmăritori pe Facebook) , ale căror postări adună sute sau mii de aprecieri şi comentarii.

Prefectul judeţului Mureş, Mara Togănel, şi Alin Popoviciu FOTO: A.P.

„Am devenit consilierul onorific al prefectului pe perioada crizei COVID19, pentru o mai bună informare a cetăţenilor în aceste momente delicate!

Datorită impactului pe care îl am în societate, s-a considerat că ar fi benefică contribuţia mea la o comunicare mai bună şi deschisă între autorităţi şi societatea civilă. Am acceptat propunerea doamnei prefect Mara Togănel, deoarece este foarte important ca în aceste momente delicate să ne aducem cu toţii contribuţia cu ceea ce putem pentru ca lucrurile să revină la normal.

Aşadar, atâta timp cât liceele rămân închise, îmi voi dedica energia combaterii răspândirii noului coronavirus pe raza judeţului Mureş. Fac menţiunea că activitatea mea nu va fi remunerată şi nu are un caracter politic”, spune Alin Popoviciu.

Alin Popoviciu şi şeful Jandarmeriei Mureş, Tiberiu Filipaş - 2019

Acuzat de şeful Jandarmeriei că a scos oamenii în stradă



Unul dintre momentele care l-au evidenţiat pe Alin Popoviciu s-a derulat în luna mai 2019, când la Spitalul Judeţean din Târgu Mureş au venit în vizită Viorica Dăncilă (premier la acea vreme) şi Sorina Pintea (ministrul Sănătăţii de atunci). Tânărul a anunţat vizita pe pagina lui de Facebook.



„Am fost acuzat că am organizat protestul. Eu am vrut doar ca oamenii să înţeleagă că este important să-şi exprime fix în faţa demnitarului nemulţumirea faţă de acesta. O criticăm pe Facebook sau în discuţii private, dar cred că trebuie să ne vadă în faţă când îi spunem lucrurile acestea”, explică Alin.



Comandantul Jandarmeriei Mureş, Tiberiu Filipaş, i-a spus să plece din faţa spitalului, în caz contrar va fi amendat pentru organizarea protestului. „Se adunaseră peste 200 de oameni. Nu aveam de ce să mă tem deoarece ştiam că este bine ceea ce fac. Nu am plecat. La cei 17 ani ai mei, am fost acuzat de către comandantul Jandarmeriei Mureş că am adus oamenii în stradă".



Cu premierul nu a reuşit să vorbească, însă Sorina Pintea a venit să discute cu protestatarii (foto jos). „I-am spus că, dacă aş fi în locul ei, mi-aş da demisia deoarece face parte dintr-un partid de corupţi”, povesteşte Alin, care crede că astfel de dialoguri îi afectează pe oamenii politici, chiar dacă ei maschează lucrul acesta.

Comandantul Jandarmeriei Mureş s-a ţinut de cuvânt. Alin Popoviciu a fost amendat cu 500 de lei pentru participarea la proteste. Amenda a primit-o după mai bine de cinci luni, exact în ziua în care tânărul a împlinit 18 ani.



„Dacă eram ipocrit puteam să-mi deschid un cont unde să doneze oamenii banii de amendă, dar eu nu fac nimic pentru bani sau alte beneficii. Eu vreau doar să înţeleagă lumea că este grav ce se întâmplă”, subliniază elevul.

Pe aceeaşi temă:

Povestea elevului care la 15 ani a ieşit în stradă să apere Justiţia. „Mi-am dat seama că trebuie să ne implicăm“

Jandarmeria l-a amendat pe tânărul care a iniţiat un protest la adresa Vioricăi Dăncilă. „Au vrut să mă umilească de ziua mea”