Voluntari reclamaţi de vecini că  renovează casa unor sărmani. „Unii săteni ne înjurau când treceau pe drum“

Sătenii au reclamat că sunt deranjaţi de zgomotul produs, iar unii săteni chiar îi înjurau pe voluntari atunci când treceau prin faţa casei. „Am avut parte şi de surprize negative. Am primit multe reclamaţii, dar nu am băgat în seamă aceste răutăţi. Nu am stat să analizăm din partea căror persoane au venit, deoarece noi lucram cumva contra-cronometru şi nu aveam timă să ne ocupăm de asta. Au mers şi la Primăria comunei Scoarţa, pentru a depune sesizări. Unii dintre săteni ne înjurau de fiecare dată când treceau pe drum, prin faţa casei“, a spus Nicoleta Iftode, principalul voluntar.

„Era supărat că-i fug caprele“

O situaţie neplăcută a avut loc atunci când la locuinţa familiei Moraru a venit betonieră. „Casa se află pe un deal şi a fost nevoie să venim cu o betonieră auto dotată cu o pompă. Cât timp am turnat betonul, au venit oameni ca la circ. Unul spunea că-i stricăm liniştea, că-i speriem oile, altul era supărat că-i fug caprele şi tot aşa. Nu au venit să ne ajute, dar s-au dus la primărie să ne reclame“, a mai spus Nicoleta Iftode.

Primar: „Oamenilor le era ciudă“

Primarul comunei Scoarţa, Ion Stamatoiu, recunoaşte că au fost depuse mai multe sesizări de către localnici: „Oamenii nu au înţeles situaţia. Credeau că primăria le-a dat bani sau a achiziţionat materiale, pentru familia respectivă. Le-am explicat că s-au implicat mai mulţi voluntari în această acţiune umanitară. Oamenilor le era ciudă pentru au fost ajutaţi“.

Soţii Moraru au doi copii: un băieţel care a împlinit 12 ani chiar când au început lucrările de renovare a locuinţei şi o fetiţă care a aniversat şase ani chiar când s-a mutat noua locuinţă. Cei doi soţi nu au un loc de muncă, iar veniturile obţinute sunt ocazionale.

Nicoleta Iftode ne relatează cum a ajuns să cunoască familia: „M-a sunat o prietenă, care voia să ofere cadouri unor copilaşi, dar nu i-a găsit acasă şi a mers la o altă familie cu probleme din localitate Scoarţa. Mi-a spus că trebuie să mergem şi noi, pentru că sunt nişte oameni deosebiţi. Aşa am ajuns acolo. Ne-a impresionat foarte tare optimismul celor din familie şi curăţenia, deşi trăiau în condiţii precare cu pământ pe jos, fără energie electrică“.

„Prin tavan se vedea cerul“

Căsuţa în care locuia soţii Moraru împreună cu cei doi copii era împărţită în două camere şi un mic hol în care era improvizată o bucătărie, în care se afla un aragaz la care funcţiona doar un singur „ochi“. Cei patru membri ai familiei locuiau într-o singură încăpere, de trei pe doi metri, pentru că în cealaltă nu se putea sta, deoarece nu avea tavan, acoperişul era degradat şi prin acesta se vedea cerul. Era folosită mai mult ca spaţiu de depozitare. Camera în care toată familia trăia nu era nici măcar tencuiată. „La început, am avut în plan să reparăm acoperişul prin care ploua. Apoi, am decis că trebuie înlocuit, după care am luat decizia că trebuie să punem şi o instalaţie electrică, deoarece casa nu era racordată la electricitate şi încet-încet am reuşit să refacem toată casa“, a spus Nicoleta Iftode.

Familia a dormit într-un cort

Copiii şi părinţii lor au dormit într-un cort lângă casă, în timpul desfăşurării lucrărilor. „Cosmina, fetiţa, a venit la noi şi ne-a întrebat cu lacrimi în ochi de ce îi dărâmăm casa. Ac fost foarte greu să-i explicăm. Toată familia şi-a amenajat un fel de cort lângă casă în care au dormit“, a precizat Nicoleta Iftode.

Lucrările s-au desfăşurat pe parcursul unei luni. Au început în luna august şi s-au încheiat, în cea mai mare parte, la sfârşitul lunii septembrie. 47 de voluntari şi donatori s-au implicat. „Casa nu a avut niciun fel de structură de rezistenţă. Am întărit temelia, s-a turnat o centură şi o placă. La lucrările mai dificile am apelat la persoane calificate. Am fost ajutaţi de către oameni de bine care ne-au ajutat“, a relatat Nicoleta Iftode.

Cătălin Munteanu este angajat ca gestionar şi a participat la lucrările de construcţie. „Nu poţi să rămâi indiferent la situaţii de acest fel. Noi am reuşit să-i găsim pe acei puţini oameni care au dorit să se implice. Eu mi-am luat şi concediu câteva zile. Am făcut orice fel de muncă a fost nevoie, de la măturat prin casă şi până la a pune ţigla pe casă“, ne-a povestit voluntarul.

Casa are acum două camere complet renovate, bucătărie şi baie. Mai este nevoie de racordarea la energie electrică, în prezent fiind alimentată de la un vecin, dar şi de apă curentă. „Casa este undeva pe un deal şi apa trebuie cumva împinsă de la reţeaua publică pentru a ajunge. Până la sfârşitul acestei luni o să reuşim să terminăm şi această lucrare“, a spus Nicoleta Iftode.