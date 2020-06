VIDEO Mărturia bărbatului lovit pe zebră de deputatul PSD Elvira Şarapatin: „S-a uitat la mine, dar a plecat în viteză“

Victima susţine că maşina condusă de parlamentar a oprit la trecerea de pietoni, dar, dintr-o dată, a pornit brusc. Cosmin Rădescu spune că femeia aflată la volan nu era atentă, pentru că era aplecată şi căuta ceva în maşină:

„O maşină a oprit şi pe urmă a venit şi maşina asta de teren. Am văzut că era o doamnă la volan, care vorbea la telefon. A oprit pe linia care demarchează trecerea de pietoni. Am făcut pasul pe trecerea de pietoni. M-am uitat la dânsa şi ea avea capul băgat sub bord şi căuta ceva. I-am văzut doar creştetul capului. Apoi, brusc maşina a ţâşnit către mine. Am văzut botul maşinii că vine către mine şi am pus mâinile pe capotă. M-a luat pe capotă. S-a auzit un zgomot în urma loviturii şi dumneaei a ridicat capul şi am văzut-o. M-am dat puţin într-o parte. M-am gândit că poate este băută sau drogată, pentru că nu găseam altă explicaţie“.

I-a făcut semn să oprească, dar a demarat în trombă

Imediat, deputatul Elvira Şarapatin a demarat în trombă. Bărbatul a încercat să o oprească şi a urmărit-o cum a putut până la intersecţia cu sens giratoriu aflată la o distanţă de câteva zeci de metri. Cosmin Rădescu spune că şoferiţa l-a observat când îi făcea semne să oprească, dar a refuzat: „Eu nu am ştiut cine este, dar un domn de pe trotuar a spus «Ea este deputat şi uite ce face, în loc să ne apere, ne omoară pe trecerea de pietoni. M-am uitat după dânsa, dar a plecat în trombă. Ea a ajuns la intersecţia cu sens giratoriu unde era un blocaj. M-am dus după ea, i-am făcut semn să oprească, s-a uitat la mine, dar a plecat în viteză. M-am dus în parc să stau pe o bancă, pentru că nu mai puteam. Aveam şi o vânătaie la picior. Am sunat la 112 şi a venit un echipaj de la ambulanţă şi, apoi, poliţia. Le-am explicat că fugit de la faţa locului“.

Certat că a deranjat-o pentru un lucru minor

Victima deputatului spune că le-a spus poliţiştilor numărul maşinii, iar aceştia au transmis prin staţie. La scurt timp, Elvira Şarapatin a fost adusă de către un echipaj de poliţie. Era nervoasă pentru că a fost deranjată pentru un lucru insignifiant: „Era supărată, că ăstea sunt lucruri minore şi ea nu stă de vorbă pentru aşa ceva“, a mai spus Cosmin Rădescu. Reprezentanţii Poliţiei Gorj susţin, pe de altă parte, că Elvira Şarapatin s-a întors singură la locul accidentului.

Bărbatul spune că parlamentara a continuat să-l certe şi la sediul Poliţiei, când au mers să dea declaraţii despre incidentul rutier: „A început să mă certe că sunt lucruri care nu trebuie băgate în seamă şi că nu trebuia să fac atâta caz“.



Bărbatul susţine că a mers la spital, unde a venit şi deputatul Elvira Şarapatin: „Când am intrat acolo, dânsa era pe hol. Nu ştiu ce a vorbit cu domnii doctori, că pe urmă am fost scos din spital. Eu le-am spus că nu mă simt bine, dar doctorul mi-a spus că nu am nimic şi că nu pot să ocup patul“. Cosmin Rădescu vrea să se interneze din nou pentru că are în continuare dureri: Am dureri la coaste, în spate, şi la picior“. Acesta se deplasează cu greutate, şchiopătând.

Deputatul Elvira Şarapatin nu a putut fi contactată pentru a prezenta un punct de vedere cu privire la cele întâmplate.

Cosmin Rădescu lucrează ca paznic la Uzina Mecanică Sadu. Acesta este căsătorit. Soţia lui nu lucrează, iar fiica este studentă.

Bărbatul a mers astăzi la Serviciul de Medicină Legală şi a primit un certificat medical de cinci-şase zile de îngrijiri medicale. Mai mult decât atât, acesta mers să se interneze din nou în spital, în cursul zilei de luni, 15 iunie, pentru că nu se simte bine.