Transfuzie cu sânge dintr-o grupă greşită la un pacient de 85 de ani. Poliţia face cercetări

„Se efectuează cercetări la finalul cărora vor fi dispuse măsurile legale“, a spus Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Gorj

De asemenea, li Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Gorj s-a autosesizat şi a dispus efectuarea unor verificări cu privire la respectarea normelor cu privire la transfuziile sanguine.

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă din Târgu Jiu va declanşa o anchetă administrativă.

Familia pacientului susţine că i s-a efectuat transfuzie cu sânge din grupa AB4, în condiţiile în care bătrânul are 01 negati. „

Am discutat cu cineva apropiat şi mi-a spus că i s-a băgat două pungi de sânge AB4. I-am spus să se oprească pentru că el are grupa 0,1 negativ. Duminică dimineaţa, la 8,30, mă trezesc cu un telefon de la medicul ORL şi mi-a spus că am avut dreptate cu grupa de sânge, că s-a băgat greşit o altă grupă de sânge“, a spus Alin Bîrcă, ginerele pacientului.

Acesta susţine că chiar personalul de la AIT a recunoscut că s-a făcut o greşeală medicală şi că a fost rugat de şefa secţiei să nu depună plângere, deoarece asistenta care a greşit a fost mutată: „Luni m-a sunat asistenta care a greşit şi să ne întâlnim ca să vorbim. I-am propus să ne întâlnim la o terasă, într-un loc public, după care mi-a transmis că nu mai poate să vină“ , a povestit Alin Bîrcă, ginerele pacientului. Acesta a spus că şefa Secţiei ATI l-a rugat să nu facă plângere împotriva asistentei medicale care a greşit.