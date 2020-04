Spital fără aparatură desemnat să trateze pacienţi infectaţi cu COVID-19. „Nu a venit nimic din ce am solicitat“

La începutul săptămânii trecute, primii doi bolnavi infectaţi cu noul coronavirus au fost transferaţi de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu la cel din Târgu Cărbuneşti. Unul dintre bolnavi a fost vindecat şi a fost externat. „Au fost făcute două teste care au fost negative, astfel că a fost externat din spital. A mai rămas doar o doamnă internată“, a menţionat Constatin Târziu, directorul Spitalului de Urgenţă Târgu Cărbuneşti.

„Poate nu au venit pentru că nu am avut nici pacienţi“

Grav este faptul că unitatea medicală nu a primit nici măcar un aparat pentru tratarea bolnavilor cu COVID-19, deşi a fost desemnat ca spital care trebuie să se ocupe de aceşti pacienţi.

„Am solicitat 15 ventilatoare, monitoare pentru funcţii vitale, imnjectomate am mai cumpărat noi, trei aparate de anestezie ca să nu rămânem în pană în această situaţie şi un aparat mobil de radiologie, care este foarte necesar pentru a te deplasa la patul pacientului, în cazul în care este nevoie de o radiografie, pentru a nu mai fi transportat din salon. Din ce am solicitat, nu a venit nimic. Am discutat la Ministerul Sănătăţii şi ni s-a promis sprijin. Poate nu au venit pentru că nu am avut nici pacienţi“, a mai menţionat Constantin Târziu.