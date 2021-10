A murit unul dintre cei mai vestiţi lăutari din Gorj. A cântat alături de Maria Lătăreţu şi a fost examinat de Maria Tănase VIDEO

Acesta trăia în satul de lăutari Pârâul de Pripor, din comuna Godineşti, unde copiii învaţă mai întâi să cânte şi după aceea să scrie şi să citească. „În urmă cu 40-50 de ani, noi eram foarte săraci, iar meseria aceasta, de lăutar, era de bază. Dacă nu aveam pământ să muncim, luam vioara şi plecam prin sate, pe la hore, la nedei (n.r. – petreceri populare câmpeneşti) sau alte evenimente. De sute de ani, oamenii din acest sat se ocupă de cântat. La mine în familie a cântat bunicul, după care a urmat tatăl meu. Această tradiţie se păstrează din tată în fiu. Aproape tot satul se ocupa cu muzica. Au mai fost, totuşi, printre noi şi câţiva care nu au avut ureche muzicală“, a povestit Pantelie Civit într-un interviu pentru adevarul.ro.

Pantelie Civit a fost primul din sat care a urmat studii muzicale şi a învăţat să cânte la vioară după note. Acesta a urmat Şcoala de Muzică din Braşov, unde a învăţat să cânte tangouri. „La început, am învăţat să cânt de la tatăl meu, dar el a rămas la un anumit nivel şi am cântat cu un unchi, care era unul dintre cei mai bătrâni şi apreciaţi lăutari din sat, împreună cu care participam la nunţi şi diferite alte evenimente. Învăţasem să cânt după ureche. Pe urmă, am furat câte ceva de la lăutarii vestiţi din sat, cum ar fi Haralambie Cidoiu. Apoi s-a dus vestea că e o şcoală medie de muzică la Braşov, oraşul Stalin, cum i se spunea în vremea respectivă, iar tatăl meu m-a dus şi m-a înscris. Am susţinut o probă în faţa unui juriu. Am cântat şi am fost admis. A dat Dumnezeu şi am terminat şapte clase, după care am venit în vacanţa de vară acasă. Tot tineretul a aflat de mine că ştiu să cânt tangouri şi valsuri. Am început să mă învăţ la bani şi să merg la cântări, aşa că nu m-am mai dus la şcoală. Încet-încet mi s-a dus vestea“, mai relata vestitul lăutar.

Pantelie Civit a cântat şi în cadrul Ansamblului Folcloric „Doina Gorjului“, iar, pentru a fi admis a susţinut o probă în faţa vestitei artiste Maria Tănase.

Acesta a cântat cu mari artişti, printre ei numărându-se Maria Lătăreţu. „Făcusem un taraf al comunei Godineşti şi, în perioada respectivă, am cântat cu artiste renumite, care erau foarte iubite. Maria Lătăreţu cânta nemaipoment de dulce şi era apreciată de toată lumea. Nu era ca ea nicio cântăreaţă. Noi nu prea ştiam bine tonalitatea ei şi am făcut o greşeală: ea cânta ba cu Re Major sau cu Mi, iar eu am pus-o cu Fa sau cu Sol, dar până la urmă ne-am obişnuit unii cu ceilalţi“, povestea Civit Pantelie.