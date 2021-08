Proiect unic în România dezvoltat de doi tineri antreprenori. Spectacol de lumini realizat cu drone VIDEO

Mădălin Preda este un tânăr antreprenor din municipiul Târgu Jiu care a reuşit, împreună cu un asociat, să pună pe picioare un proiect unic în România: spectacol oferit de drone.

Compania sa, EVSKY, deţine o flotă de 70 de drone special concepute pentru a realiza pe cer show-uri luminoase.

Conceptul va fi lansat în premieră naţională vineri, 20 august, la Târgu Jiu, chiar lângă Coloana „fără de Sfârşit“ a lui Constantin Brâncuşi.

Până în prezent, spectacolul cu drone a mai avut loc în România doar de două ori, la evenimente private, cu un număr redus de spectatori, dar şi de drone.

În parcul din Târgu Jiu în care se află opera lui Brâncuşi vor fi folosite 50 de drone, care vor fi ridicate la o înălţime de aproximativ 50 de metri.

„Visam la acest spectacol în jurul Coloanei „fără de Sfârşit“ încă de când am început acest proiect, în urmă cu aproximativ un an de zile. Este pentru prima dată când se face chiar şi la nivel european un spectacol cu drone în jurul unui monument. Vor fi făcute probe pentru ca totul să se desfăşoare fără incidente. Va fi un dans de drone în jurul Coloanei lui Brâncuşi“, a spus Mădălin Preda.

La finalul spectacolului, organizatorii au pregătit o surpriză celor care vor fi prezenţi în Parcul Coloanei „fără de Sfârşit“. „Spectacolul va dura în jur de opt minute, iar la final am pregătit o surpriză pe placul celor prezenţi. Tot show-ul va fi corelat cu un fundal muzical., care va înlgloba tot spectacolul şi va transmite emoţii“, a mai precizat Mădălin Preda.

Dronele au fost construite de către cei doi antreprenori

Dronele au fost realizate de cei doi tineri antreprenori, fiind concepute special pentru evenimente de acest fel.

„Dronele noastre sunt făcute de noi. Au o greutate de 480 de grame cu baterie cu tot. Sunt concepute special pentru astfel de evenimente şi nu au camere de luat vederi. Sunt controlate printr-un soft“, a povestit Mădălin.

Prima companie românească specializată în spectacole cu drone

EVSKY este prima companie românească care îşi are ca şi activitate furnizarea de spectacole de lumini cu drone. Proiectul a fost gândit şi creat de Madalin Preda, alaturi de asociatul său, Alin Neacşu.

Pentru a le putea organiza, compania a trebuit să obţină autorizaţiile necesare de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română, pentru a-şi putea desfăşura activitatea în condiţii legale, astfel că este operator de zbor autorizat.

„Spectacolele de lumini cu drone sunt într-o ascensiune continuă. Suntem prima compania din România care a demarat acest proiect şi una dintre puţinele din lume. Atât partea de software care controlează dronele, cât şi dronele sunt create de noi“, a precizat tânărul antreprenor în vârstă de 30 de ani.

Acesta spune că în lume sunt doar şase-şapte companii care au propriul soft prin intermediul căruia sunt dirijate dronele, una dintre ele fiind cea românească.

„Am ieşit pe piaţă de luna trecută. Am rămas puţin surprinşi pentru că este o dorinţă foarte mare pentru acest gen de evenimente, care se poate corela cu show-ul de artificii sau lasere“, spune Preda.

Vor să ajungă la 100 de drone

Cei doi asociaţi vor să ajungă într-un timp scurt la 100 de drone, pentru că spectacolul va fi mult mai complex: „În momentul de faţă avem 70 de drone cu care putem să organizăm evenimente. Ne dorim ca până la sfârşitul lunii septembrie să ajungem undeva la 100 de drone. Cu cât sunt mai multe drone, cu atât spectacolul va fi mult mai frumos şi cu un impact mult mai mare. În această industrie, orice show este unic deoarece totul este personalizat. Pot fi create peste 16 milioane de combinaţii de culori, iar acest lucru permite producerea unei game mai mare de efecte speciale. Se pot realiza forme, logo-uri sau animaţii care se pot transforma într-o poveste, aceasta fiind noua formă de artă prin care poti «picta» orice pe cer“, a relatat antreprenorul.

Proiectul a început în plină pandemie

Mădălin a văzut primul spectacol cu drone în urmă cu cinci ani şi de atunci a fost captivat de această idee.

„La bază, suntem o companie de IT. Am văzut în anul 2016 tehnologia Intel când au avut primul show cu 50 de drone şi am rămas uimit cum un soft poate să comande atât de multe drone, şi nu vechea telecomnadă. A făcut reserch foarte mult şi am început partea de dezvoltare a soft-ului. Între timp am abandonat din cauza unor probleme legate de finanţare şi am reluat proiectul de aproximativ un an în plină pandemie, cu finanţare proprie. Ne-am gândit că este momentul nostru, ţinând cont de faptul că ni s-a oferit această şansă de contextul pandemic, deaorece am avut timp suficient de dezvoltare pentru că nu prea s-au mai făcut evenimente“, a mai declarat Mădălin Preda.

