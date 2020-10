Primarul municipiului Târgu Jiu a dat afară din birou un jurnalist: „Bă, prietene! Te-ai luat de familie! Te rog să ieşi afară!“

Primarul Marcel Romanescu l-a poftit afară pe motiv că i-a atacat familia. „Am rămas uluit de comportamentul primarului Marcel Romanescu. Am venit să obţin declaraţii. Nu eram singur în birou. Mai eram împreună cu o echipă de jurnalişti de la o televiziune şi mi-a spus în felul următor, pe un ton răstit: «Bă, prietene! Te-ai luat de familie! Te rog să ieşi afară! Astăzi nu stai la declaraţii, te rog să ieşi afară». Am fost şocat de această reacţie. Nu mă aşteptam la aşa ceva. Am plecat, pentru că nu mai voia sa facă vreo declaraţie în prezenţa mea“, a povestit Alin Stan, jurnalistul scos afară din birou de primarul Romanescu.

Un martor la acest incident al relatat că primarul a precizat că Romanescu a mai replicat că persoana la care a făcut referire jurnalistul este căsătorită şi are doi copii.

Alin Stan a adăugat că reproşurile primarului se referă la o emisiune de televiziune la care a participat în calitate de invitat: „În noaptea alegerilor am fost prezent la bucuria câştigării alegerilor de către primarul Marcel Romanescu. Acesta s-a deplasat prin centrul municipiului Târgu Jiu, însoţit de grupul de susţinători, iar când a ajuns în faţa sediului Primăriei s-a îmbrăţişat cu o subordonată. Eu am vorbit despre acest episod“

Primarul Marcel Romanescu: „Regret incidentul“

Primarul Marcel Romanescu regretă incidentul, dar susţine că familia sa i-a fost lezată: „A fost un atac la familie la o televiziune online. Regret momentul acela, dar este determinat de reacţiile respectivei persoane în emisiunea respectivă de televiziune“. Primarul a mai precizat că s-a îmbrăţişat cu toate persoanele pe care le cunoştea şi că familia era alături de el.