Primarul unei comune din Gorj, exasperat de birocraţie: „Aştept de un an şi opt luni un aviz de la Ministerul Educaţiei“

Cosmin Pigui a dat ca exemplu un aviz de demolare pe care îl aşteaptă de o lună şi jumătate de la Ministerul Educaţiei, fără de care o investiţie nu poate fi realizată: „Mă omoară birocraţia care mă exasperează, nesiguranţa cu guvernările care vin şi pleacă şi o schimbă din mers tot felul de proceduri, legi şi ordonanţe. Aştept de un an şi opt luni un aviz de la Ministerul Educaţiei, care nu a venit nici până acum. Am o corespondenţă de teancuri de bibliorafturi. Am fost şi personal acolo. Avizul este necesar pentru efectuarea unei investiţii care constă în demolarea unor ateliere vechi şi construirea altora pe acelaşi amplasament. Este vorba de un aviz de demolare, în condiţiile în care am expertize, studii şi tot ce trebuie“, a spus Cosmin Pigui la postul Gorj Tv.

„Nişte chestiuni de nimic au blocat investiţii mari“.“

O altă o investiţie blocată din cauza birocraţiei este modernizarea unităţii de învăţământ, care a fost blocată timp de un an şi jumătate. Proiectul iniţial a necesitat o modificate, iar avizul a fost dat într-un an şi jumătate: „La Ministerul Dezvoltării am sta un an şi jumătate până când am deblocat investiţia de la şcoala generală pentru că s-a modificat ceva la proiect. Este vorba de o clădire care, atunci când am alipit două cadastre, a devenit din clădirea C 1 în C 17. Un an şi jumătate de discuţii peste discuţii până când am deblocat investiţia. Un an cât nu au fost copiii la şcoală nu s-a putut lucra din cauza birocraţiei şi acum trebuie să lucrez cu copiii la şcoală. Asta pentru că un birocrat nu a vrut. Le spuneam că vin la ei, nu au vrut că este pandemie. Nişte chestiuni de nimic au blocat investiţii mari“.