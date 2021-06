Parcursul ambiţios al românului calificat la faza mondială a concursului de informatică pentru studenţi

Florian Uşurelu este student in anul II la Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Informatică în grupa de excelenţă, dar, în acelaşi timp este student în anul II la Universitatea „Constantin Brancuşi“, Facultatea de Drept.





„Am ales să studiez la aceste două universităţi, după ce am refuzat în ultimul moment oferta Universităţii din Manchester, care ocupă locul 27 la nivel mondial în clasamentul universităţilor. Mi-a spus mama să merg să susţin admiterea şi la Universitatea Bucureşti. M-am clasat pe locul cinci şi am decis să rămân în România, pentru că îi cunoşteam cam pe toţi viitorii mei colegi. La Universitatea din Manchester al fi început de la zero cu un grup nou, adică ar fi fost un timp pierdut pentru acomodarea cu mediul şi nu m-aş fi focusat pe partea ştiinţifică şi de dezvoltare”, spune studentul din Târgu Jiu, care a absolvit Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu“.





„Am ales să merg la Universitatea Bucureşti care cred că este singura din România care are grupă de olimpici. Suntem 30 de studenţi în această grupă. Este vorba de primii cei mai buni care au obţinut premii la Olimpiada Internaţională de Informatică sau la cea Internaţională. Au fost 8-10 admişi de genul acesta şi grupa s-a mai completat cu cei care au susţinut admiterea. În ţară am putut să mă ocup de mult mai multe acţiuni decât dacă aş fi ales să plec“, adaugă el.





Locul III pe regiunea de sud-est a Europei

Florian face parte din echipa facultăţii care a obţinut recent locul I la nivel naţional la Olimpiada de Informatica de studenti pe echipe (ICPC) şi locul III pe regiunea de sud-est a Europei, reuşind să se califice la finala mondială, care va avea loc anul viitor.

„Concursul este organizat de către studenţi sau de ingineri care au absolvit. Îl cunoşteam pe unul dintre organizatorii concursului şi am fost cooptat, anul trecut, în comisia ştiinţifică de organizare. Am propus chiar o problemă. Comisia este formată din foşti participanţi şi medaliaţi ai României la Olimpiada Internaţională de Informatică şi alte competiţii. Înainte să ne calificăm la regionala europeană a acestei competiţii, am participat la faza naţională, unde am ocupat locul I. La faza pe sud-estul Europei ne-am bătut cu ucrainienii şi sârbii din cele 15 ţări participante. Până la urmă am ocupat locul III“, ne explică studentul.





Din echipă mai fac parte craioveanca Alexandra Udriştoiu şi constănţeanul Stelian Chichirim. Florian este în prezent Software Engineer Intern la Amazon.





Rezultate

Florian Uşurelu este obişnuit cu concursurile de nivel înalt. El a participat prima dată în şcoala gimnazială la Olimpiada Naţională de Chimie din Oradea şi a ajuns în clasa a IX-a la aceaşi disciplină, tot până în faza naţională.





De asemenea, în liceul este triplu medaliat la Olimpiadele de Informatică, faza naţională, care s-au desfălurat la Braşov, Constanţa şi Suceava.

A ocupat locul IX din 1.253 echipe din toată lumea la competiţia Reply Challenge. Studentul târgujian este membru în comisiile de organizare şi ştiinţifică a Concursului Internaţional pe echipe pentru liceeni, Adolescent Grigore Moisil în anii 2020 şi 2021, care este organizat de către unii dintre cei mai buni foşti olimpici şi tineri ingineri ai Romaniei cu participanti din zeci de ţări. Studentul din Târgu Jiu mai este membru în comisia ştiintifică a selecţiei liceenilor pentru participarea şi reprezentarea la competiţiile internaţionale: balcaniada, central-europeana şi internaţională.





El este organizator şi membru în comisia ştiintifică a concursului FMI No Stress în anii 2020 şi 2021. „Este concursul de algoritmică al Universităţii din Bucureşti şi am reuşit în ediţia a 9-a să strângem 256 participanţi, recordul din toate cele 10 editii“, a precizat Florian Uşurelu.





Predă Informatica

Tânărul a pregătit elevi atât pentru olimpiadă cât şi pentru admiterea la facultate.

„Am pregatit în liceu, în timpul claselor a XI-a şi a XII-a, atât individual, dar am şi susţinut cursuri pentru centrul liceului pentru olimpiadă. Individual, am pregătit doi elevi care s-au calificat la Olimpiada Naţională. În clasa a XII-a, am ajutat un coleg de liceu să se pregătească pentru admiterea la Bucureşti. Era nesigur dacă va intra sau nu la facultate, iar, după două luni de pregătiri intense, a luat locul al 11-lea la admitere şi îmi e coleg in grupa de excelenţă. Anul acesta am predat cursuri de programare competitivă in cadrul facultăţii“, spune Florian Uşurelu.





Pasionat de lectură şi călătorii

Este pasionat de lectură . „Sunt atât de pasionat de citit, încât am creat o pagina web în care îmi pun regulat cărţile citite pentru a putea să fie inspiraţi şi oamenii din jurul meu“, a adăugat tânărul, care mai este pasionat de economie, sociologie, literatura şi antreprenoriat.

A început să facă vloguri educative şi de călătorii.

