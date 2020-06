Mesajul emoţionant al unei fete cu autism la sfârşitul clasei a VIII-a: „Mulţumesc că mi-aţi fost prieteni! Virusul ăsta păcătos ne-a răcit sufletele de copii“

Fata de 14 ani i-a caracterizat pe profesorii şi colegii săi într-un mod deosebit, aşa cum este şi ea. În urmă cu puţin timp, Elena a fost internată în spital, împreună cu bunicul ei, după ce s-au infectat cu noul coronavirus.

„După un semestru de griji şi chin, am terminat ciclul învăţământului gimnazial, fără a putea să ne luăm la revedere, fără a ne îmbrăţişa nici noi colegii, nici pe profesorii care ne-au fost părinţi, educatori şi prieteni timp de patru ani. Virusul ăsta păcătos, pe lângă multe impedimente, ne-a răcit sufletele de copii, ne-a amuţit glasurile de clopoţei şi ne-a distanţat şi la propriu, şi la figurat. Am dat primul meu examen important, distanţat de colegii mei, distanţat de profesorii mei şi asistată de doi asistenţi necunoscuţi. M-am simţit stingheră, dar a fost totuşi bine! Dragi colegi, vă mulţumesc pentru faptul că m-aţi adoptat, mi-aţi fost prieteni şi m-aţi înţeles! Chiar şi Pavel cu Popescu! Heeei! Directoareo! Să rămâi acelaşi suflet iubitor şi la fel de exigentă! Mie nu mi-a fost frică niciodată de tine! Te-am iubit! Mă amuza când îi certai pe colegi! Pentru grija purtată, mulţumesc! Diriginte...! Vei rămâne pentru mine «robotul» cel mai reuşit! Cu suflet de super om! Mulţumesc!

Mulţumesc tuturor profesorilor pentru tot! Mai ales ţie, profei de română! M-ai ajutat cel mai mult. Iar tu Andreea...! Mi-ai fost şefă de clasă, mi-ai fost colegă de bancă, mi-ai fost prietenă, mi-ai fost ca o soră! Iartă-mă că te-am «căpiat» cu poneii şi unicornii mei. Şi ei îmi sunt prieteni! Şi scuze că atunci când am venit de la spital am vrut sa te îmbrăţişez. Dar am uitat! Din cauza distanţării... sau a unicornilor!!?? Nu-i nimic! Ştiu că tu mă înţelegi, aşa cum m-ai înţeles patru ani. Îţi mulţumesc şi te iubesc! Drumurile noastre se despart, dar în amintirea mea, veţi rămâne toţi aşa cum sunteţi acum şi poate voi reuşi să vă îmbrăţişez pe fiecare în viitor“, le-a transmis Elena colegilor şi profesorilor.

Pasionată de pictură

Elena este îngrijită de bunicul ei, Teodor Popescu, în vârstă de 60 de ani, părinţii fiind despărţiţi, iar mama este plecată să muncească în străinătate. Cei doi locuiesc în comuna Văgiuleşti, din judeţul Gorj. Teodor a jucat hora în curtea Spitalului de Urgenţă Târgu Cărbuneşti de fericire că s-a externat. Acesta a fost diagnosticat cu COVID-19. Nepoata a fost asimptomatică.