Mecanismele cenzurii din perioada comunistă. „Nu se ocupa doar cu tăiatul textelor, ci şi cu adăugatul acestora“

Mai târziu, în anul 1975, prin decretul Consiliului de Stat, s-a transformat în Comitetul pentru Presă şi Tipărituri, instituţie care avea „sarcina de a contribui prin întreaga sa activitate la înfăptuirea politicii partidului şi statului în domeniile presei, emisiunilor radioului şi televiziunii, lucrărilor editoriale, spectacolelor, filmelor şi a altor forme de imprimare sau înregistrare grafică, fonică sau vizuală, destinate şi folosite ca mijloace de informare publică...”.

„Nimic din ceea ce putea leza „aureola” regimului nu trebuia să scape vigilenţei angajaţilor. Evident, regulamentul de funcţionare al Direcţiei, devenit un auxiliar «preţios», stipula obligaţia reprezentanţilor Comitetului de a exercita «controlul de stat asupra materialelor ce intră în competenţa D.G.P.T., în scopul de a preîntâmpina difuzarea în public a acelor materiale care contravin politicii guvernului RSR stabilite pe baza directivelor PCR, precum şi a oricăror date, cifre şi informaţii care constituie secrete de stat sau care nu pot fi difuzate în public din alte considerente». În acest cadru, buletinele informativ-operative «fluidizau» traficul informaţional sub diferitele sale faţete“, precizează istoricii Oana Mihăilă şi Radu Mihăilă în lucrarea „Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor - Instituţia Cenzurii (1949 - 1975)“.

Se întocmea chiar şi un calendar al evenimentelor care trebuiau tratate în mod corespunzător. „Centralismul excesiv îşi făcea simţită amprenta chiar şi la nivelul calendarului. În mod oficial erau stabilite zilele ce trebuiau serbate, intervalul de timp la care erau aniversate diverse evenimente. De asemenea, luând în calcul rigorile impuse de sistemul planificării, oficialităţile anunţau datele oficiale ce urmau a fi celebrate în următorii ani. Din această perspectivă, anul 1974 se dovedea un interval temporal fecund.





Sărbătorirea unirii Principatelor prefaţa sarabanda momentelor de referinţă pentru mişcarea comunistă internă şi internaţională: luptele revoluţionare ale muncitorilor petrolişti şi ceferişti din România, instaurarea primului guvern «democratic» în ţara noastră (6 martie 1945), crearea partidului politic al clasei muncitoare din România (31 martie 1893), ziua solidarităţii internaţionale acelor ce muncesc (1 mai), ziua tineretului (2 mai), crearea Partidului Comunist Român (8 mai 1921), ziua victoriei împotriva fascismului (9 mai 1945), eliberarea României de sub jugul fascist, «sărbătoarea naţională a poporului român» (23 august 1944), ziua Forţelor Armate ale RSR (25 octombrie), unirea Transilvaniei (1 decembrie 1918), abolirea monarhiei şi proclamarea RPR (30 decembrie 1947)“, se mai prezintă în studiul prezentat.





Se stabilea chiar şi modalitatea în care erau marcate sărbătorile importante sau zilele naţionale ale ţărilor comuniste.





Lozinci de 23 August

D.G.P.T. se ocupa şi de compunerea lozincilor, cele mai multe fiind dedicate zilei de 23 August. Iată, o parte din acest scandări, prezentate de cei doi istorici: „Trăiască 23 august – ziua insurecţiei naţionale antifasciste armate! Trăiască Partidul Comunist Român, conducătorul încercat al poporului, inspiratorul şi organizatorul victoriilor noastre!





Trăiască şi să-şi îndeplinească tot mai bine rolul de forţă politică conducătoare a societăţii – Partidul Comunist Român! Trăiască Partidul Comunist Român în frunte cu secretarul său general – tovarăşul Nicolae Ceauşescu!





Trăiască Partidul Comunist Român, continuatorul celor mai înaintate tradiţii revoluţionare ale clasei muncitoare, ale poporului român! P.C.R. – Ceauşescu!





Trăiască scumpa nostră patrie – Republica Socialistă România! Trăiască unitatea muncitorilor, ţăranilor, intelectualilor, a întregului popor în jurul Partidul Comunist Român!





Tineri şi tinere, participaţi activ la opera de dezvoltare economică şi culturală a patriei!

Trăiască unitatea în lupta pentru socialism în întreaga lume!





Trăiască comunismul – viitorul luminos al întregii omeniri!





Trăiască cooperarea între popoare şi pacea în lume!”.

Formulări care trebuiau folosite în reportaje

D.G.P.T. introdusese şi ce formulări să fie folosite în ştirile sau reportajele realizate. „Formularea care va fi în mod obligatoriu folosită în legătură cu actul de la 23 august 1944 este următoarea: insurecţia naţională antifascistă armată». «S-a hotărât ca denumirea oficială a statului vest german să fie tradusă în limba română prin Republica Federală Germania în loc de Republica Federală a Germaniei». „Să nu se mai folosească termenele plan minimal, plan maximal. În toate cazurile va fi folosit numai tremenul plan». «Când se fac referiri la palestinieni, aceştia vor fi numiţi poporul palestinian (în toate cazurile se va înlocui termenul populaţie prin acela de popor)».





Propaganda comunistă trebuia să cosmetizeze chiar şi politica economică promovată de regimul Ceauşescu. Raportările record privind producţia industrială sau agrară conţineau date exagerate. Evident, se dorea inducerea ideii unei economii comuniste performante.







Producţile reale erau ascunse publicului larg; singurele informaţii proveneau din materiale oficiale elaborate de aparatul de stat. În acest sens erau transmise în teritoriu instrucţiuni clare: «Nu se publică date privind producţia agricolă a anului 1973 (obţinută sau estimată) la nivel judeţean şi naţional, exprimată în cifre globale şi medii la hectar până la anunţarea lor oficială. Se precizează că se pot publica cifre cu privire la producţia realizată la nivelul unităţilor agricole, avându-se însă grijă că din modul de relatare, frecvenţa datelor şi din afirmaţii să nu se poată trage concluzia că s-a obţinut o producţie mare pe plan judeţean sau naţional»“, se prezintă de istoricii Oana Mihăilă, Radu Mihăilă.

Ştirile despre Canalul Dunăre-Marea Neagră erau tratate într-un mod special

Ştirile despre Canalul Dunăre-Marea Neagră erau filtrate într-un mod special, pentru că era un proiect special. „Se pot face referiri la Canalul Dunăre-Marea Neagră numai în limita şi în sensul celor menţionate în cuvântarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu la întâlnirea cu activul de partid al armatei. Orice alte informaţii, propuneri ori comentarii se opresc de la publicare. Extras din cuvântarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu: probabil va trebui să reluăm construcţia Canalului şi să-l terminăm în câţiva ani, ca să legăm Dunărea, pe un drum mai scurt, cu marea, spre Constanţa”, se menţionează în lucrarea „Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor - Instituţia Cenzurii (1949 - 1975)“.

Se cenzurau chiar şi ştirile sportive

Inclusiv stirile sportive nu scăpau de filtrul cenzurii. Se punea accentul pe sport ca o mişcare de masă şi nu se scoteau în evidenţă individualitatea. „Vor fi semnalate ierarhic înainte de a se acorda B.T., toate materialele care în aprecierea meritelor unor sportivi folosesc un limbaj apologetic precum şi apelative nepotrivite (Prinţul din Trivale [Nicolae Dobrin], Mopsul [Florea Dumitrache], Tamango [Rică Raducanu]”, se mai arată de către cei doi istorici.





Evenimentele sportive importante nu erau transmise în direct. „Decizia de a nu transmite în direct partidele de la Campionatul mondial de fotbal din 1974 poate fi motivată prin necalificarea României la acest eveniment sportiv: „până se va adopta o hotărâre, despre care vă vom informa operativ, să nu se publice nici o informaţie – inclusiv propuneri, aprecieri – despre posibila transmitere în direct de către posturile noastre de radio şi televiziune a meciurilor de fotbal ce vor avea loc în cadrul Campionatului mondial de fotbal, ediţia 1974. Indicaţia se transmite redacţiilor”, se mai menţionează în studiul prezentat.

O atenţie specială era acordată politicii externe. Toate informaţiile erau verificate Nicio informaţie referitoare la situaţia internaţională nu trecea neverificată.

Cenzura din teatre

Chiar şi piesele de teatru nu treceau de organismul care se ocupa cu cenzură.

„În fiecare an conducerea Teatrului dramatic „Bacovia” trebuia să obţină aprobare de la D.G.P.T. pentru piesele ce urmau a fi puse în scenă în stagiunea respectivă. De exemplu, în 1971-1972 au fost respinse 2 piese dintr-un total de 12 („Dosarul preafrumoasei Anabella de Velimir Lukici şi E frig şi e noapte, seniori de Augustin Buzura”). La rândul ei, stagiunea 1975-1976 priva publicul băcăuan de spectacole precum: „Bomba zilei de Ben Hecht şi Charles Arthur, Raţa sălbatică de H. Ibsen, Săptămâna patimilor de Paul Anghel, Paharul cu apă de Eugen Scribe şi Umbra citadelei de Em. Robes”,

se mai menţionează de către istoricii Oana Mihăilă, Radu Mihăilă.

.

În anul 1973, este înfiinţat în cadrul D.G.P.T., un consiliu de conducere. Din acestea făceau parte atât reprezentanţi ai instituţiei, cât şi alte persoane cu funcţii de răspundere din alte domenii: Ion Cumpănaşu, directorul D.G.P.T., Antonie Săndescu, Horia Panaitescu, Gheorghe Ionescu etc., Nicolae Dragoş – membru al colegiului redacţiei ziarului Scânteia, George Ivaşcu – redactor şef al revistei România literară, Valeriu Râpeanu – directorul Editurii „Mihai Eminescu”, Marin Preda – directorul editurii „Cartea Românească”, Vasile Nicolescu – directorul Direcţiei literaturii, publicaţiilor literare şi scenariilor de film din Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, Ion Zahiu – director adjunct al Editurii politice ş.a.

D.G.P.T. s-a desfiinţat, dar mecansimul cenzurii a devenit şi mai diabolic

Instituţia care se ocupa cu cenzura a fost desfiinţată la 24 decembrie 1977, „filtrarea“ urmând să fie făcută de alte instituţii. „Hotărârea referitoare la creşterea rolului şi răspunderii organizaţiilor de partid şi de stat, de masă şi obşteşti, a uniunilor de creaţie, a conducerilor colective ale redacţiilor, radioteleviziunii, editurilor, caselor de filme, instituţiilor de spectacole în activitatea de informare şi educare a oamenilor muncii însemna, de fapt, desfiinţarea formală a cenzurii în maniera practicată până atunci.







În locul cenzurii oficiale (D.G.P.T.) a funcţionat un sistem de control mult mai elaborat, ierarhizat: al editurii — prin redactorul de carte şi referenţi (ca şi până atunci); al Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, inclusiv în alcătuirea planurilor editoriale (o lucrare privită negativ de oficialităţi nu era trecută în Planul editorial sau era amânată de la un an la altul); al Comitetului Central, unde funcţiona o comisie specială, îndeosebi pentru lucrările de istorie, sociologie etc.; în plus, tipografiile aveau ordin să nu culeagă nici un text dacă nu avea o ştampilă specială (bun de cules – BC) şi semnătură din partea editurii (instituţiei) care trimitea lucrarea.







Cenzura devenise după 1975 şi, îndeosebi în anii ’80, mult mai restrictivă. Desfiinţarea D.G.P.T.-ului, eveniment intens mediatizat de propagandă, ascundea o altă faţă a cenzurii. În schemele de personal ale judeţenelor de partid au apărut imediat posturi noi ocupate de funcţionari care cenzurau cărţi şi publicaţii. Fiecare editură beneficia, în organigramă, de serviciile unui cenzor; fiecare redactor-şef se străduia să fie cât mai atent pentru a nu intra în colimatorul celebrului Consiliu al Culturii şi Educaţiei Socialiste, ori, şi mai rău, al Secţiei de Presă a Comitetului Central. Însăşi Securitatea veghea asupra modului în care erau concepute şi difuzate «lucrările necorespunzătoare», având sub urmărire directă un număr impresionant de scriitori, editori şi ziarişti.







În nenumărate ocazii, respingerea unui manuscris echivala cu intrarea autorului în vizorul organelor de securitate. Omniprezenţa cenzurii şi modul excesiv în care aceasta a fost aplicată au viciat creaţia artistică. Pe de o parte, a apărut tentaţia autocenzurării, fenomen care a făcut ca artiştii înzestraţi cu talent să renunţe la sinceritatea absolută. Pe de altă parte, s-a activat dorinţa scriitorilor de a face din cititor un complice şi de a-i da acestuia satisfacţii morale prin fraze, expresii, construcţii parabolice care trimiteau la mizeria din jur. În anii finali ai comunismului, cei mai duri, e important de menţionat că cenzura de partid nu se mai ocupa doar cu „tăiatul” textelor ci şi cu „adăugatul” acestora“.



