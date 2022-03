Maşina electrică de 204 CP pentru Poliţia locală dintr-o comună din Gorj. „Vom face tot parcul auto electric“

Maşina electrică a Poliţiei Locale Runcu are o autonomie de 500 km Foto: Primăria Runcu

Primarul comunei Runcu, Adi Câmpeanu, a spus că s-a gândit în primul la o soluţie de reducere a costurilor şi la faptul că maşinile electrice reprezintă viitorul în transportul auto.





„Ideea a venit de la costuri. Căutăm soluţii pentru a face cât mai multe economii la bugetul local. Acesta este primul argument. La momentul de faţă, din calculul făcut de noi, pentru o maşină reuşim să face o economie de aproximativ 30.000 de lei pe lună, asta în condiţiile preţului la combustibil de la sfârşitul anului trecut, dar acum economia este mult mai mare. Să nu mai vorbesc că la maşinile normale avem costuri reviziile, întreţinere şi alte consumabile. La maşina electrică pe care am achiziţionat-o avem doar plăcuţe de frână şi anvelope“, a precizat Câmpeanu.

Plăteşte doar 15 lei pentru o sută de kilometri

Primarul comunei Runcu susţine că suma de achiziţie va fi amortizată în aproximativ patru ani.





„Garanţia maşinii este de opt ani. După calculele mele, după patru ani reuşim să amortizăm investiţia şi abia peste patru ani iese din garanţie. Costă 15 lei o sută de kilometri. Plecând de la aceste premise, am luat decizia de a achiziţiona această maşină, pentru că acesta va fi viitorul“, afirmă el.

Are autonomie de aproape 500 de kilometri

Maşina are o autonomie de aproape 500 de kilometri. „Maşina se comportă foarte bine. Merge extraordinar de bine. Are bateriile cele mai mari. Pe toată podeaua maşionii sunt baterii şi are o stabilitate extraordinară. Autonomia este de 480 de kilometri. Maşina nu parcurge într-o singură zi aşa de mulţi kilometri. Încărcarea durează aproximativ patru ore. Este un timp rezonabil“, a mai precizat primarul Adi Câmpeanu.

130.000 de lei, costul de achiziţie

Maşina a costat aproximativ 130.000 de lei. „Costul de achiziţie este de aproximativ 190.000 de lei, pentru această maşină de 204 Cai Putere, dar am oferit un autoturism vechi, Dacia, şi cu toate bonusurile de care am beneficiat am ajuns să plătim 130.000 de lei“, a informat primarul comunei Runcu.

Acesta a spus că acest an vor mai ajunge încă trei maşini electrice. Este vorba de o maşină de măturat străzile şi două microbuze pentru transportul elevilor.



„Vreau să achiziţionăm în fiecare an câte doupă maşini electrice“

Conducerea Primăriei Runcu vrea să înlocuiască tot parcul auto cu maşini electrice.





„Îmi doresc să schimb tot parcul auto al Primăriei Runcu. Vreau să achiziţionăm în fiecare an câte două maşini electrice. Mă gândesc în primul rând la economiile păe care le putem face, dar şi pentru că poluarea este zero şi ne dorim o comună curată, mai ales că turismul ocupă un loc important în localitatea noastră“, a declarat primarul Adi Câmpeanu.

