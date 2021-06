Licean târgujian calificat în lotul României pentru Olimpiada Internaţională de Fizică

Probele de la olimpiada din acest an s-au desfăşurat online, având în vedere restricţiile impuse de pandemia de COVID-19.

Liceanul a relatat modul în care s-a desfăşurat olimpiada: „Întreaga olimpiadă a constat în două etape, judeţeană şi naţională, ambele desfăşurându-se online. În cadrul etapei naţionale a mai fost şi proba de baraj pentru selecţia în Lotul lărgit al României la Olimpiada Internaţională de Fizică. La faza naţională am obţinut medalia de bronz, iar la proba de baraj m-am clasat pe locul 18 din 50 de candidaţi, iar primii 20 au intrat în lotul lărgit“, ne-a povestit Ştefan Alexandru Işfan. Acesta a fost pregătit de către profesoara Rodica Negrea.

Îşi doreşte să participe la Olimpiada Internaţională de Fizică

Probele de selecţie pentru lotul restrâns al României vor avea loc la sfârşitul acestei săptămâni. Doar cinci elevi vor face parte din lotul restrâns, iar Ştefan Alexandru Işfan speră să se numere printre aceştia: „Selecţia se va face în urma a trei teste care vor fi susţinute pe 4, 5 şi 6 iunie. În urma testelor se vor cumula punctajele totale de la fiecare test şi primii cinci elevi vor reprezenta România la Olimpiada Internaţională. Îmi doresc să mă calific pentru că este, oarecum, visul oricărui olimpic. Îmi doresc să ajung la Olimpiada Internaţională încă din clasa a VI-a de când am început să particip. Atunci nu mă aşteptam să ajung nici în Lotul lărgit“. Cel mai bun rezultat obţinut de Ştefan Alexandru Işfan a fost în clasa a VI-a când a obţinut locul II şi medalia de aur.

Ştefan Alexandru Işfan, care este fiul fostului inspector general şcolar, Ion Işfan.