Elev agresat de alţi colegi pe motiv că este grăsuţ. Incidentul este cercetat de Poliţie şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj

„Va ataşez pozele nepoţelului meu de astăzi de la scoala! Este elev in clasa a 6-a la Tudor şi nişte colegi “mai glumeţi” l-au inchis in clasa şi apoi chipurile l-au lăsat sa iasă şi i-au trântit USA sa-i prindă mâna! Scuzaţi posibilele greşeli dar sunt un car de nervi! Bullying sau proasta creştere a ajuns la cote maxime in şcolile de “ elita” din oraşul asta in care sunt şi mulţi copii ai căror părinţi compensează totul cu bani.”, a scris mătuşa elevului.

Poliţia a deschis o anchetă

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Gorj a deschis o anchetă în acest caz. „În urma informaţiilor apărute în spaţiul public, în care erau prezentate date care indicau că un elev al unei unităţi de învăţământ din Târgu Jiu ar fi fost victima bullying-ului, la nivelul IPJ Gorj au fost dispuse verificări pentru stabilirea împrejurărilor în care a avur loc fapta“, a spus Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Gorj.

Şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj verifică acest caz: „Am trimis o echipă pentru a verifica situaţia, să vedem dacă profesorii au ştiut de acest incident şi nu l-au semnalat“, a precizat Dana Constantinescu, inspectorul şcolar general al ISJ Gorj.

Poate să beneficieze de consiliere psihologică

De asemenea, şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj s-a autosesizat. „Vom demara procedurile conform competenţelor legale. Minorului şi familiei li se vor prezenta serviciile de care poate beneficia copilul, şi anume evaluarea şi consilierea psihologică“, a precizat Minodora Sucea, purtătorul de cuvânt al DGASPC Gorj.

Vă mai recomandăm să citiţi

Bustul lui Eminescu al sculptorului Paul Popescu a primit aviz favorabil pentru a fi amplasat în Târgu Jiu