Drama unui tânăr florar din Gorj: soţia a murit de COVID-19, iar clienţii sunt invitaţi să îşi cumpere singuri florile, ca să nu se ofilească

Sorin şi Lorena Otărăşanu au reuşit să se remarce în domeniul creşterii florilor şi a aranjamentelor pe care le realizau. „Grădina cu Flori“ este brand-ul pe care cei doi l-au dezvoltat şi care a ajuns să fie cunoscut.





Lorena a decedat la doar 41 de ani din cauza COVID-19. Aceasta a murit în urmă cu câteva zile în Spitalul de Urgenţă Târgu Cărbuneşti, acolo unde Sorin mersese în primăvara acestui an să le ducă flori cadrelor medicale, ca semn de apreciere pentru munca lor şi salvarea vieţilor.

Lorena suferea şi de o boală autoimună, motiv pentru care nu s-a vaccinat. Aceasta a fost diagnosticată cu COVID-19 şi în doar câteva zile a decedat, fiind înmormântată în urmă cu o săptămână.





Clienţii sunt invitaţi să îşi cumpere singuri florile

Sorin a intrat în izolare la domiciliu. Acesta nu a renunţat la florile în care a pus mult suflet şi, ca să nu se usuce, le-a scos la vânzare la poarta casei, iar cumpărătorii au fost invitaţi să lase banii într-o cutiuţă

„Deoarece noi suntem în izolare şi avem multe plăntuţe în această perioadă, am scos în locul nostru de vânzare crizantema pe care vă invitam să o alegeţi şi să o achiziţionaţi fără a suna sau striga la noi. Alegeţi planta preferată şi lăsaţi bănuţii în cutiuţa poştală! Preţurile vor fi foarte mici faţă de piaţa actuală, crizantema mare 17 lei, crizantema mică - 8 lei. Vă mulţumesc şi vă aştept cu drag!”, a anunţat antreprenorul pe pagina de Facebook.





Clienţii au lăsat mai mulţi bani

Sorin munceşte în continuare în „Grădina cu flori“ alături de copilul său şi încearcă să depăşească această perioadă grea din viaţă. Oamenii au lăsat în cutie chiar mai mulţi bani decât cerea pe florile sale.

„Zilele acestea sunt triste pentru noi, dar faptul că foarte-foarte mulţi oameni mi-au fost alături, oameni pe care îi cunosc, dar şi persoane pe care nu le cunosc, înseamnă enorm pentru mine! Vă asigur de respectul şi consideraţia mea, vă mulţumesc frumos şi mă rog la Dumnezeu să vă ţină sănătoşi, oameni buni şi minunaţi! Mulţi v-aţi oferit să mă ajutaţi, mulţi aţi venit şi aţi cumpărat florile noastre şi vă mulţumim! Eu ştiu ca toţi aţi lăsat mai mulţi bănuţi în cutia postala şi pentru asta nu pot decât sa va mulţumesc din tot sufletul“, a transmis tânărul.

„Ştim că ne va veghea din cer“

Sorin şi Lorena erau împreună din anul 2003. Tânărul suferă enorm, după ce a rămas fără soţia lui. „Lorena, iubita mea soţie, a plecat la ceruri, aşa a vrut Dumnezeu. Ne lipşeşte enorm, ne va lipsi mereu, dar ştim că ne va veghea din Cer. A fost un om extraordinar, mi-a dat mereu putere şi m-a inspirat să fiu mai bun, mai ambiţios, mai credincios, mai încrezător în forţele proprii. Suntem împreună din 2003 şi ne-am căsătorit în 2006. Nu am ţinut niciodată cont de ce spuneau alţii, am mers pe drumul nostru, ales de noi doi. M-a iubit mult şi am iubit-o mult şi o iubesc şi acum, când nu mai este fizic cu noi. Am trecut prin multe împreună şi mereu am rămas unul lângă celălalt, datorită iubirii care ne unea. Avem împreună un fiu minunat, care îi seamănă, este la fel de puternic cum era Lorena, îmi este sprijin şi îi sunt sprijin. Nu ne este deloc uşor în aceste momente, dar ştim că Lorena îşi doreşte să fim puternici şi să fim bine“, a scris Sorin.

Vă recomandăm să citiţi şi: