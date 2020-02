Cum s-a terminat coşmarul fetei de 15 ani violată de tată şi dată de mamă bărbaţilor pentru ţigări şi cafea

Potrivit oamenilor legii, fata a fost violată în mod repetat de tatăl ei, începând din vara anului trecut, după ce mama ei a plecat de acasă şi a început o nouă relaţie cu un alt bărbat. Mai mult decât atât, adolescenta i-a mărturisit unui voluntar din cadrul unei asociaţii umanitare că mama îi aducea acasă bărbaţi din comună pentru a întreţine relaţii sexuale în schimbul a două pachete de ţigări şi a unei pungi de cafea. După plecarea mamei sale, fata a devenit mamă pentru cei şase fraţi şi surori mai mici, dar şi „soţie“ pentru tatăl ei, un bărbat de 46 de ani, infirm de un picior, care i-a fost amputat din cauza unei boli.

„Copiii au scăpat şi au intrat alături de asistenţii maternali în case curate, călduroase şi cu multă dragoste de oferit. Găbiţa a venit in braţe şi, asezându-mi faţa în mânuţele ei, mi-a spus, uitându-se în ochii mei, să nu mai vin la casa aia unde am fost la ea pentru că acum are mamaie şi altă casă şi acolo să vin la ea. Erau toţi fericiţi, lucru care mi-a umplut sufletul de bucurie“, este mesajul postat pe Facebook de Cristina Lia, preşedintele Asociaţiei „Glasul Sufletului“, care a reuşit să-i scoată pe copilaşi din caza groazei.

Ei trăiau în locuinţa din Văgiuleşti în condiţii mizerabile. Copiii nu se îmbaiaseră de luni de zile, paturile erau slinoase şi miroseau a urină, iar în cele două camere era o mizerie cruntă.

Cum au fost luaţi copiii din casa groazei

Cei şapte copii care trăiau aici alături de tatăl lor, Alexandru Bucur, au scăpat din acest coşmar printr-o întâmplare. Andrei, băieţelul în vârstă de şase ani, s-a născut cu picioarele strâmbe. Reprezentanţii Asociaţiei „Glasul Sufletului“ l-au dus, în urmă cu peste o săptămână, la o consultaţie la un medic ortoped din Târgu Jiu, care a constatat că poate fi recuperat, dacă va fi operat. Copilul era răcit şi a fost dus la spital pentru a fi tratat. Tot la aici a ajuns şi sora sa mai mare, care-l îngrijea, pentru că şi ea se îmbolnăvise. Fata a mărturisit, în urmă cu o săptămână, grozăviile la care era supusă de către tatăl ei.

„O chema lângă el în pat atunci când ceilalţi copii dormeau. Ea nu putea să adoarmă. Ştia că o cheamă atunci când stingea el lumina“, a povestit Cristina Lia, după ce a stat de vorbă cu fata.

Imediat au fost alertate autorităţile şi bărbatul a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracţiunii de viol. În aceste condiţii, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj i-au preluat în plasament şi pe ceilalţi copii.

Familia a fost ajutată de Becali

În urmă opt ani, familia Bucur a fost ajutată de omul de afaceri Gigi Becali. Acesta a aflat de la televizor de faptul că cei doi soţi şi un copil ajunseseră sub cerul liber, pe un câmp, ceilalţi copii fiind luaţi în grija statului. Acesta a venit cu elicopterul la Văgiuleşti, le-a cumpărat o casă cu toate cele necesare şi, în plus, le-a oferit suma de 5.000 de lei. Copiii au fost lăsaţi să se întoarcă în familie, deoarece condiţiile de trai se schimbaseră.

În scurt timp, soţii Bucur au cheltuit toţi banii şi au vândut tot ce le cumpărase Becali, de la televizor şi până la maşină de spălat.