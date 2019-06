Cum a ajuns o funcţionară să lucreze la birou în holul primăriei. „Când am venit de pe teren, uşa era încuiată“

„Am venit din concediu de odihnă pe data de 12 iunie. În prima şedinţă de lucru mi-a spus să predau biroul şi documentele. Am spus că nu sunt ale mele de acasă şi că le predau, dar să mi se spună motivul pentru care le predau şi cui să le predau. Când am fost plecată în teren a făcut o comisie formată din patru-cinci angajaţi, s-a intrat în birou şi mi s-a luat calculatorul, iar când am venit din teren era uşa încuiată. De atunci stau pe hol şi nu am acces la sistemul informatic“, a relatat angajata.

Nu a vrut să elibereze un atestat fiscal

Mihaela Machidon spune că a intrat în conflict cu primarul Ionuţ Stan după ce acesta i-a cerut să elibereze în mod ilegal un certificat: „Pe 16 mai a venit o cerere de radiere a unui autoturism la o persoană şi când am vrut să operez în programul informatic avea datorii de 40 milioane de lei vechi. I-am adus la cunoştinţă domnului primar şi mi-a spus că de mâine să merg pe teren opt ore pe zi. Eu cred că mi-a cerut să fac o ilegalitate. În Codul Fiscal se menţionează clar că nu se scade dacă sunt datorii de orice fel“, a spus Mihaela Machidon.

În aceeaşi situaţie se află şi Viorica Băltăreţu, o altă funcţionară din Primăria Albeni. Aceasta este trimisă pe jos în cele mai ndepărtate sate uitate de lume şi părăsite pentru a încasa taxe şi impozite sau pentru a le da oamenilor înştiinţări de plată. Conducerea Primăriei a emis chiar un comunicat prin care anunţă nu au voie să folosească maşinile de personale.

Primarul Stan a răspuns printr-o postare pe pagina sa de Facebook în care arată că s-au constatat o serie de nereguli în activitatea acesteia: „Acum, doamna Machidon are doar atribuţii de Colectare taxe si impozite prin încasare in teren! Oare de ce este supărată? Că nu mai sta la birou?“.



