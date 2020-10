Cum a ajuns un cunoscut artist să adune gunoaiele lăsate de turişti în zona „Pădurii colorate“ din Gorj

Artistul s-a văzut nevoit să vină împreună cu mai mulţi voluntari şi să strângă deşeurile din pădurea cu copaci coloraţi, dar mărturiseşte că nu poate să facă faţă numărului mare de gunoaie aruncate.





„Ceea ce se întâmplă în interiorul pădurii, mizeria pe care o lasă turistul nu mai depinde de mine. Este trist când unii îşi aruncă scrumierele sau îşi lasă pungile cu mâncare sau cu gunoaie prin pădure. Alţii aruncă sticlele din plastic, după ce şi-au băut berea sau apa. Sunt lucruri care ţin de educaţie. Am încercat ca împreună cu mai mulţi voluntari să venim o dată pe săptămână să mai strângem câte un sac sau doi de gunoaie, dar este prea mult. Rolul şi menirea mea a fost de a oferi frumuseţe şi un mesaj omului. De educaţie trebuie să se ocupe altcineva. Tot ce este degeaba este o bătaie de joc a unora care intră aici“, afirmă artistul.

Mesajul pe care Mihai Ţopescu a vrut să-l transmită prin locul de poveste pe care l-a creat a fost tocmai de respectare a naturii şi de stopare a defrişărilor.

„Este o libertate prost înţeleasă“

Mihai Ţopescu spune că libertatea este prost înţeleasă de unele persoane. Chiar şi Coloana „fără sfârşit“ a lui Constantin Brâncuşi a avut de suferit din cauza unor vizitatori puşi pe acte de vandalism: „Şi la Ansamblul Brâncuşi de la Târgu Jiu, autorităţile au fost obligate să pună pază ca să nu zgârie sau să îşi lase amintiri pe Coloana fără Sfârşit. Este libertate omului, dar o libertate prost înţeleasă“.





Mihai Ţopescu este un artist cunoscut, cu expoziţii şi premii naţionale şi internaţionale. În urmă cu câteva zile, artistul a primit premiul pentru sculptură al Bienalei Internaţionale „Ion Andreescu“ d ela Buzău.

„Am visat acest proiect şi l-am gândit vreme de câţiva ani“

Proiectul artistului gorjean a prins contur în anii 2017, impactul vizual fiind unul major. Tulpinile arborilor au fost vopsite în culori vii. Sute de copaci au fost coloraţi cu vopsea ecologică. Mihai Ţopescu este iniţiatorul proiectului ArtLand „Grădina Paradisului”, fiind un manifest cu privire la defrişările abuzive şi, de asemenea, o invitaţie de a redescoperi frumusul în natură.







Artistul a mărturisit că a visat acest loc de poveste: „În acest colţ de Rai fiecare descoperă altceva! Sunt 500-600 de copaci vopsiţi în culori puternice şi în funcţie de cum te mişti în jurul lor descoperi altceva! Un permanent tablou. Mă bucur că a ieşit aşa! Am visat acest proiect şi l-am gândit vreme de câţiva ani. Am făcut foarte multe machete, am crezut în el, l-am vizualizat, iar acum după ce este gata, mă simt liniştit! (…) Mulţumesc sponsorilor, voluntarilor, oamenilor de bine care ne-au ajutat! Au fost alături de mine colegi din ţară şi din străinătate, artişti, critici de artă, dar şi oameni simpli, de pe stradă, care au venit voluntar şi ne-au ajutat să vopsim! Înainte de a începe lucrul aici erau foarte multe gunoaie, am adunat toate deşeurile, am făcut curăţenie, am curăţat copacii de crengi pentru a putea să îi vopsim în înălţime, tot alături de voluntari. Sponsorul a crezut în proiect şi ne-a ajutat cu tot ce am avut nevoie! A vibrat şi a acceptat nebunia mea!”.





