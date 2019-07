Conducerea unei primării din Gorj a renunţat la organizarea Zilelor Comunei pentru amenajarea unui cabinet medical

Primarul localităţii, Ovidiu Pungan, susţine că pentru câteva zile de spectacole şi distracţie s-ar fi cheltuit suma de 70.000 de lei, dar că a preferat să cheltuiască aceşti bani pentru amenajarea unui cabinet medical într-o clădire dezafectată: „Am luat această decizie pentru că bugetul nu este suficient pentru a organiza Zilele Comunei. Am considerat că prioritatea o reprezintă sănătatea şi, după aceea, distracţia, urmând ca la anul, în funcţie de banii pe care îi vom avea în bugetul local, să reluăm această manifestare. Am luat această decizie împreună cu Consiliul Local şi am hotărât ca banii care erau prevăzuţi pentru organizarea Zilelor Comunei să fie folosiţi la amenajarea unui cabinet medical de care este nevoie în localitate“.

Cabinetul va fi amenajat în acest an

Primarul comunei Bălăneşti spune că centrul medical va fi dat în folosinţă până la finalul acestui an. Edilul vrea să atragă şi fonduri din sponsorizări, pentru că suma economisită din faptul că nu se vor mai organiza Zilele Comunei nu va fi suficientă: „Pentru organizarea Zilelor Comunei era prevăzută suma de 70.000 de lei. Aceşti bani vor fi folosiţi la reabilitarea şi modernizarea unei clădiri în care intenţionăm să amenajăm cabinetul medical, urmând ca din sponsorizări şi alte fonduri de la buget să finalizăm investiţia până la finalul anului. Pe lângă această investiţie, mai sunt şi cofinanţările la proiectele pe fonduri europene sau guvernamentale, care se vor finaliza în cursul acestui an. Primăria trebuie să asigure cofinanţările pentru aceste lucrări, pentru că în caz contrar nu pot fi finalizate“.

