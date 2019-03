UPDATE Controversa unui fake news care a pornit de la fotografia cu monumentul funerar al unei foste senatoare

Bărbatul care a postat iniţial fotografia pietrei funerare se numeşte Virgiliu Burlă. După ce fotografia s-a viralizat, Burlă a revenit cu un mesaj: „Am şters fotografia cu doamna de mai jos, deoarece nu sunt sigur că a fost editată. Îmi cer scuze, sper să nu se mai întâmple“.

Aura Stan, specialist în relaţii publice la o unitate medicală privată, a preluat fotografia, fără să ştie că e posibil să fie editată.

Aura Stan a postat, la rândul ei, un mesaj în care se arată indignată de asemenea manifestări şi persoane: „Ce să spun. ”Fi-mi-ar scârbă de asemenea specimente!”, vorba unui clasic în viaţă. Cum e asta... Măcar trăim în România, iar stand-up comediile sunt la tot pasul. Gratuite! Ah, şi viitoarea răposată are doctorat la fără frecvenţă, făcut în Târgul Galaţiului. De asta şi-a gravat pe cruce "Doctor". 🙄 Din păcate pentru noi, tinerii, tanti asta nu e un caz singular. Ţaţe din astea cu pretenţii de mari intelectuale şi doamne sunt peste tot. În funcţii, în locuri-cheie la stat la care noi, cei care am muncit, fără pile, nu avem acces. În instituţiile publice, la o şedinţă poţi face prezenţa unei întregi familii, plus cumătrii, fini, cunoştinţe. Mai ales în provincie, vorbesc de o realitate care îmi este familiară. De exemplu, pentru ocuparea unui post într-o primărie, o doamnă cu studii îndoielnice şi bacalaureat luat a „n”-oară la viaţa ei, înainte de împărţirea foilor de examen, şi-a scos o hârtiuţă şi a început să repete. „a, b, b, d, a, c”, întocmai ca şirul lui Pi“.

