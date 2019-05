Căsătorie într-un salon de Terapie Intensivă. Mireasa a spus „Da“ cu perfuzia în mână, după un infarct

Căsătoria era programată să se desfăşoare vineri, 24 mai, la Casa de Căsătorii de la Primăria Târgu Jiu, dar, cu numai câteva zile înainte de eveniment, Mariei i s-a făcut rău în timp ce se afla pe stradă şi a fost internată în spital, unde i s-a pus diagnosticul de infarct miocardic. Cu toate acestea, Constantin şi Maria nu au renunţat la dorinţa lor de mai mulţi ani şi au anunţat autorităţile că vor să se căsătorească chiar în salonul de la Terapie Intensivă. Oficierea a avut loc chiar lângă patul spitalului unde Maria este internată, deoarece i se administrează prin perfuzie anumite medicamente.

Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a venit la spital pentru asigura oficiile necesare. În timp ce acesta le cerea consimţământul pentru a se căsători, iar cei doi soţi rosteau „Da“ pentru o viaţă împreună, cadrele medicale interveneau la o pacientă grav bolnavă pentru a-i administra medicamentele necesare. Cununia nu a fost sărbătorită cu şampanie, aşa cum se face în mod normal, ci cu suc şi prăjituri .

„Dorinţa şi dragostea care-i leagă este de admirat“

Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a mărturisit că este pentru prima dată când oficiază o căsătorie într-un spital: „Este prima dată când oficiez o căsătorie într-un asemenea loc şi sper că va şi ultima dată, pentru că nu este o situaţie plăcută, deşi dorinţa şi dragostea care-i leagă este de admirat. Dânşii s-au înscris la Oficiul de Stare Civilă pentru a se oficia la Casa Căsătoriilor, dar s-a ajuns în situaţia de a avea loc la spital pentru că doamna nu se putea deplasa la sediul Primăriei. A fost depusă o solicitare pentru a se oficia căsătoria la spital şi am venit aici. Este un lucru îmbucurător că au dorit să meargă mai departe şi sunt fericit că am fost prezent la acest eveniment“.

„Ne vom aduce aminte mereu de acest moment“

Constantin şi Maria au o relaţie de 15 ani şi o fetiţă în vârstă de 11 ani. Maria a spus că nu ştia că suferă de probleme cardiace şi, cu toate că a suferit un infarct, a ţinut să se căsătorească: „Nu ştiam că am probleme de sănătate. Am avut dureri în piept, dar nu le-am băgat în seamă. Am fost foarte bine tratată aici. Acum mă simt mai bine. Trebuia să ne căsătorim la Primăria ca tot omul. Nu s-a putut şi am aflat că se poate desfăşura ceremonia şi aici. Am dorit să facem acest pas pentru că am tot amânat acest moment din diferite motive. Deşi a avut loc în salonul de spital, a fost frumos pentru noi şi cu siguranţă ne vom aduce aminte mereu de acest moment. Ne-am cunoscut la serviciu şi am rămas împreună de atunci“.

„Ne dorim să fim sănătoşi“

Constantin lucrează ca şofer şi efectuează transporturi internaţionale de mărfuri. Acesta a mărturisit că, iniţial, se gândise la anularea căsătoriei: „Mă bucur că a venit chiar domnul primar să ne căsătorească. În prima fază luasem decizia de a anula căsătoria, pentru că erau multe proceduri de îndeplinit, dar cei de la primărie ne-au sprijinit şi am putut să ne căsătorim. Schimbări majore în viaţa noastră nu vor fi în urma căsătoriei, pentru că suntem de 15 ani împreună. Cea mai importantă schimbare va fi cea a numelui. Ne dorim să fim sănătoşi“.

Galina Dogariu este naşa soţilor Anghel. Aceasta spune că nunta va avea loc în această vară: „Ne doream să ajungem la primărie, aşa cum trebuia, dar nu a fost să fie. A fost frumos şi aşa. Este ceva ieşit din comun. Nunta va fi în vară, dar va fi un eveniment restrâns“.

