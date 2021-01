Bărbatul care a jucat hora în curtea spitalului după ce a scăpat de COVID-19 vrea să scrie o carte VIDEO

Teodor Popescu din Motru a fost internat mai bine de o lună de zile în Spitalul de Urgenţă Târgu Cărbuneşti, unitate suport COVID-19, alături de nepoata sa de care are grijă, aceasta fiind suderindă de autism.

Bărbatul, autor a mai multor volume de poezie, a început să lucreze la noua sa carte.





„2020 a fost un an atipic. Odată cu primăvara, când totul revine la viaţă, eu şi Elena ne-am îmbolnăvit. Am trecut cu bine şi peste aceea încercare şi suntem optimişti. Decembrie este luna în care sufletul meu devine suflet de copil. Pandemia nu a permis adunări mari, dar copiii m-au primit cu bucurie când am fost la şcoală să le duc cadourile. Am fost ajutorul lui Moş Crăciun şi am adus bucurie în sufletele copiilor, colegilor Elenei de la şcoală”, a spus Teodor Popescu.





„Sigur mă vaccinez“

Teodor Popescu îşi doreşte, în anul 2021, să îşi facă vaccinul anti COVID-19 şi ca şcolile să se redeschidă.





„Pe 2021 îl aştept cu speranţă, cu speranţa că ne vom scăpa de pandemia asta, să meargă copiii la şcoală, asta este cel mai important. Dacă vine vaccinul, mă vaccinez, sigur mă vaccinez, pentru că am trecut prin atâtea şi am văzut care e situatia. Optimismul ajută, asta trebuie să ştie lumea, ajută în lupta cu virusul“, consideră el.

De asemenea, gorjeanul vrea să-i viziteze pe medicii care l-au salvat: „Nu am uitat ceea ce mi-am promis: după ce trece pandemia, voi merge la Spitalul din Cărbuneşti ca să îi cunosc pe medicii şi asistentele care m-au tratat, care m-au ajutat. Le ştiu ochii, le ştiu vocile, dar trebuie să ne vedem şi fără măşti!”, a mai precizat Teodor Popescu, care a lucrat ca salvator minier.





Are grijă de nepoata sa bolnavă de autism

Teodor a jucat hora în curtea unităţii medicale, în primăvara anului trecut, de fericire că a scăpat de COVID-19, iar imaginile au fost postate pe reţelele sociale, fiind văzute de sute de mii de oameni. „Când am plecat din salon, am plecat cu horă de mână, când am ieşit, s-a terminat hora, asistenta mi-a pus acolo bagajul şi a început sârba”, îşi aminteşte bărbatul.





El are grijă de nepoata sa care desenează cu mare talent şi care a avut chiar o expoziţie proprie.

