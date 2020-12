Autorităţile ungare au deschis o anchetă, după ce un român susţine că a fost agresat de vameşi. „Să se facă dreptate“ VIDEO

Evenimentul a avut loc în luna mai a acestui an, atunci când punctele de trecere a frontierei erau foarte aglomerate, ca urmare a numărului mare de români care doreau să revină în ţară din cauza restricţiilor luate în toată Europa, pentru a reduce îmbolnăvirile de COVID-19.





Fănică Bordînc, din localitatea Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, a venit, atunci, cu familia, soţia însărcinată şi copilul, din Belgia, unde lucrează ca şofer de TIR.





În Vama Nădlac, aşteptarea a durat mai bine de 20 de ore. Coloana de maşini la intrarea în România se întindea pe mulţi kilometri. Pentru că erau mulţi şoferi indisciplinaţi care depăşeau coloana pentru a intra în faţă, Fănică Bordînc a discutat cu ceilalţi şoferi şi a pus maşina pe contrasens ca să nu mai dea voie altor maşini să treacă.





La un moment dat, din faţă au venit mai multe echipaşe formate din vameşi maghiar, care au devenit nervoşi şi agresivi când au găsit maşina românului pusă pe contrasens.





„Le-am explicat în engleză ce se întâmplă şi de ce am procedat în acest fel. Când a venit maşina de poliţie în dreptul meu, unul dintre vameşii maghiari a dat cu uşa în mine în mod intenţionat. Am reuşit să mă retrag puţin, pentru că altfel m-ar fi lovit mai rău peste picioare. Au sărit alţi doi vameşi din dubă, care vorbeau în maghiară. Altul a venit la mine şi mi-a dat peste mână şi m-a împins. Am reacţionat şi eu, firesc. A venit apoi altcineva care a vorbit mai frumos şi a încercat să calmeze lucrurile“, a povestit românul. Un alt român aflat în coloană a filmat cu telefonul mobil o parte a incidentului, iar filmarea a ajuns pe reţelele de socializare.,

„Nu este posibil să fiu tratat în acest fel“

Fănică Bordînc susţine că a fost contactat de un poliţist, ca urmare a unei solicitări venite prin Interpol, pentru a fi audiat în acest caz.





„Din ce mi s-a transmis, iniţial, am calitatea de martor în acest caz. Eu am fost cel agresat şi mă consider parte vătămată. Nu eu am început scandalul. Pe filmare se vede doar o parte din incident. Soţia mea care era însărcinată a trecut printr-o traumă. La fel şi copilul meu. A fost foarte dificilă să stăm 20 de ore în vamă şi să aşteptăm, la care s-a mai adăugat şi această agresiune a vameşilor, care ar fi trebuit să organizeze mai bine lucrurile.





Soţia a vrut să coboare din maşină la vameşi pentru a mă apăra, dar un alt băiat care se afla în apropiere nu a lăsat-o, mai ales că era gravidă. Am fost sunat de un poliţist, care mi-a spus că m-a căutat ca urmare a unei solicitări care a venit prin Interpol pentru a fi audiat.





Urmează să dau o declaraţie prin apel video unui procuror de la Sannicolau Mare, care colaborează cu autorităţile maghiare în acest caz. Încă nu mi s-a comunicat data la care voi fi audiat. Eu sper să se facă dreptate. Nu este posibil să fiu tratat în acest fel“, spune bărbatul.

Fănică Bordînc munceşte de 30 de ani în străinătate şi are şi cetăţenia belgiană.

