Şeful salvamontiştilor din România, infectat cu noul coronavirus

Şeful salvamontiştilor a spus că şi-a făcut singur testul, prevenitv, şi a ieşit pozitiv, după ce a avut o stare febrilă care a trecut după ce s-a tratat cu Paracetamol. Sabin Cornoiu se simte bine acum. El nu şie cum a contactat virusul: „Am făcut testul preventiv pentru că am avut febră în urmă cu o săptămână. Rezultatul testului a fost pozitiv. Nu am simptome. Am o formă uşoară. Nu ştiu de unde am luat virusul“.

În ultima perioadă, în judeţul Gorj, cazurile de infectare cu coronavirus s-au înmulţit. Până ieri, 659 persoane din judeţul Gorj fuseseră confirmate cu COVID-19. Dintre acestea, 321 persoane sunt vindecate şi externate, iar 20 persoane au decedat.