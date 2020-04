Volei feminin. Antrenorul CSM Târgovişte, Dragan Nesic, crede FRV a greşit acordând titlul de campioană

El este de părere că îngheţarea campionatului fără acordarea trofeelor era decizia corectă.

Într-un interviu acordat site-ului oficial al clubului din Târgovişte, Nesic a explicat că decizia de întrerupere a competiţiei o acceptă, dar susţine că multe dintre echipele din prima ligă au fost dezavantajate de hotărârea FRV.

"Întreruperea e o decizie în conformitate cu ceea ce se petrece acum în întreaga lume. Competiţiile sportive sunt încheiate, suspendate, îngheţate, cum vreţi să le spuneţi. Asta e situaţia şi trebuie să ne adaptăm. Trebuie să fim realişti şi recunoaştem că în momentul de faţă e aproape imposibil să se mai desfăşoare întreceri sportive. Există totuşi ceva ce nu e uşor de acceptat. Faptul că federaţia a acordat titlul de campioană. Şi alte competiţii din Europa şi din lume s-au încheiat, dar nu s-au dat trofeele. E o situaţie specială, iar oamenii care conduc forurile naţionale trebuie să se adapteze la asta. Sfârşeşti întrecerea, dar nu iei hotărâri care pot afecta echipele. Eu spun că decizia federaţiei din România dezavantajează cele mai multe dintre componentele primei divizii. Pe hârtie, CS Municipal Târgovişte, Dinamo sau Bacău puteau obţine mai mult din acest sezon. Şi atunci ce facem cu ele? Ce explicaţii le oferim? Ar fi fost un sezon fără câştigătoare sau învinse. În ţările din Vest, nimeni nu a câştigat, nimeni nu a retrogradat. Aşa consider că trebuia să se întâmple şi în România", a spus tehnicianul sârb, aflat acum la domiciliul său din Bulgaria, alături de familie, citat de Agerpres.

Nesic a menţionat că atât el, cât şi jucătoarele au acceptat suspendarea contractelor cu clubul. "Suntem într-o perioadă a existenţei noastre când latura financiară trebuie să treacă în plan secundar. Suntem în criză şi toată lumea trebuie să realizeze asta. Personal, eu nu mă pot revolta că nu mi-am primit ultimele salarii. Odată pentru că era nedrept deoarece nu munceam, apoi pentru că văd cât este de greu în aceste momente. Trăim vremuri neobişnuite şi de aceea avem nevoie să privim lucrurile diferit decât am făcut-o până acum. Fetele au înţeles, pentru că văd ce se petrece la nivel mondial. Sănătatea şi viitorul nostru sunt mai importante decât o rată dintr-un contract. Noi am semnat încheierea înţelegerilor cu CSM Târgovişte pentru că aşa este normal", a menţionat el.

"Eu m-am născut în timpul unei crize economice în Serbia, am trăit o criză în timpul războiului, continui să trec prin crize sociale şi economice şi cel mai probabil voi muri în timpul unei crize. Situaţia de acum e asemănătoare cu cea din timpul războiului din Serbia, doar că nu se aud exploziile bombelor sau rafalele de mitralieră. Pentru mine nu e greu. Sunt obişnuit. Va urma o criză economică în toate domeniile, dar asta nu înseamnă că ne vom opri să mai facem sport. Sportul va exista şi după COVID-19, doar că vor fi schimbări. În timpul crizei din 2008-2009 eram în Italia şi dintr-odată a început nebunia economică. Oameni rămaşi fără job, contracte diminuate, bani puţini. Ce am făcut? Ne-am adaptat. Un contract de 50.000 de euro ajunsese la 30.000 de euro. Am continuat să ne facem meseria şi am aşteptat ca totul să treacă. Şi a trecut. Aşa va fi şi acum", a adăugat el.

Dragan Nesic a menţionat că se va întoarce la Târgovişte după ce se va încheia pandemia de coronavirus. "Acum mă bucur de familia mea. Eu i-am transmis domnului primar din Târgovişte că pot rămâne acolo pe toată perioada crizei, chiar dacă sunt departe de familia mea. Dânsul mi-a spus că nu e nevoie şi că pot pleca acasă. La fel mi-a transmis şi preşedintele meu, Cristian Savu. Aşa că am venit în Bulgaria, lângă soţie şi băiat. Dar în secunda în care voi fi sunat şi solicitat, mă urc în maşină şi în câteva ore sunt la Târgovişte. Acum trebuie să fim conştienţi de ceea ce se întâmplă şi să nu uităm niciodată ce ni s-a întâmplat. Cu timpul, tot ce se petrece acum va deveni amintire şi mi-ar părea rău să văd că toate astea nu ne-au învăţat nimic. Mi-aş dori ca după ce vom depăşi momentele dificile să fim altfel. Să apreciem mai mult viaţa socială pe care o vom avea, să nu mai mergem pe străzi fără a conştientiza ce se petrece în jurul nostru. Să fim un pic mai respectuoşi cu tot ce ne oferă viaţa şi să realizăm că dacă vom fi mai buni poate Dumnezeu nu ne va mai pedepsi", a precizat antrenorul.

Federaţia Română de Volei a decis, la 18 martie, încheierea campionatului masculin şi feminin cu clasamentul de la finalul sezonului regulat din cauza pandemiei de coronavirus, Arcada Galaţi, respectiv CSM Volei Alba-Blaj fiind declarate campioane. Conform ierarhiei de la finalul sezonului regular, echipa CSM Târgovişte a încheiat pe locul 3, cu 47 de puncte.