VIDEO Rudele Adrianei iau în calcul varianta răpirii în scopul traficului de organe, după găsirea cadavrului fetei

Poliţiştii spun că fetiţa are urme de violenţă pe corp şi că au reţinut un suspect, un cetăţean olandez. Persoanele care apar pe camerele de supraveghere au fost audiate şi a fost întocmit un dosar penal IN REM sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lipsire de libertate.



„Vestea cea mai tristă pe care v-o pot relata este că fetiţa a fost găsită decedată, în zona Sălcioara, a satului Ghineşti. A fost observată din elicopter. Astăzi s-a periat tot acest perimetru. Nu cunosc dacă familia avea certuri cu cineva, nu am idee cine ar fi putut să o răpească”, ne-a spus primarul comunei Gura Şuţii, Dinu Constantin.

Poliţiştii din Dâmboviţa au căutat-o de vineri prin comuna Gura Şuţii pe Adriana, fetiţa de 11 ani dispărută după ce a ieşit de la şcoală. Au fost folosiţi în căutare câini de urmă, drone şi un elicopter. Au acţionat peste 200 de persoane: 100 de poliţişti, 30 de pompieri, 30 de jandarmi şi 100 de cetăţeni.

Pe camerele de supraveghere copila a fost observată părăsind curtea şcolii alături de colegi. Un drum de jumătate de oră de mers pe jos. Atât avea de parcurs fetiţa de la şcoală până acasă, în Gura Şuţii. Mihaela ar fi trebuit să ajungă vineri în jurul orei 17.00, iar mama spune că o aştepta la poartă. Familia fetiţei era convinsă că cineva a răpit-o. „Am auzit că au găsit-o moartă şi am venit pe câmp. Nu am aflat nimic de la poliţişti. Noi credem că un străin a răpită. A fost răpită de cei care fac trafic de organe”, ne-a spus un văr al fetei. CITEŞTE ŞI: Fetiţa de 11 ani dispărută în Dâmboviţa a fost găsită moartă, cu urme de violenţă pe corp

