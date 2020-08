VIDEO Lecţii de olărit cu prichindeii, pe timp de vacanţă: „E o relaxare totală”

Nini Porojan, meşter olar din Vulcana Pandele, jud. Dâmboviţa, este chemat la diferite after-school-uri pentru a-i învăţa pe cei mici arta modelării în lut.

Pornind de la joc, atelierul de olărit predat de Nini Porojan are ca scop activarea imaginatiei, a răbdării şi a îndemânării prin cultivarea creativităţii. Copiii îşi pot petrece timpul liber descoperindu-şi noi abilităţi şi încrederea în propriile capacităţi prin forme şi expresivităţi unice.

Meşterul spune că a lucrat chiar şi cu copii de doi ani, iar prietenia dintre el şi tinerii învăţăcei se leagă imediat.

„Am lucrat cu copii de toate vârstele, inclusiv cu copii de 2 ani. E o relaxare totală. El te mângâie pe tine, tu îl mângâi pe el şi totul merge strună. Prin activitatea de olărit centri nervoşi care se duc la creieri se relaxează foarte mult. M-a sunat directoarea de la o şcoală specială că după un curs de genul ăsta copiii au fost foarte cuminiţi şi că s-au relaxat total. Îi ajută mult”, spune Nini Porojan. Artistul spune că cei mici vor modela obiecte tridimensionale din lut şi ceramică. Le vor adăuga accesorii din materiale complementare: pene, pietricele, sâmburi, beţişoare etc.

„Sunt extrem de receptivi copiii. Am fost recent la complex de locuinţe din Târgovişte şi am avut un atelier foarte interesat. În principiu lucrez cu ei pentru a crea un vas. Îi las pe ei să îşi aleagă ce vase vor să facă. Îşi aleg fie suport de creioane, o tipsieră în care să îşi pună bomboane sau te miri ce alt obiect”, mai spune Nini Porojan.









Nini Porojan, printre ultimii meşteri olari din Dâmboviţa şi singurul care îi învaţă meşteşugul pe elevi în instituţiile de învăţământ. Artistul, în vârstă de 51 de ani, a lucrat toată viaţa ca sculptor în lemn, iar de doar 3 ani s-a apucat şi de olărit, fiind unul dintre cei mai apreciaţi.

„Am lucrat şi cu copiii de la Magicamp şi ironia a făcut ca după ce am fost la ei să descopăr că am şi eu cancer. M-am operat la Bucureşti, am făcut şi nişte şedinţe de chimioterapie şi acum sunt bine”

