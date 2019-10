VIDEO Ce este capabil să facă un robot de 3.000 de euro creat de elevi în Târgovişte. „I s-a strigat numele de către toată sala Polivalentă la Bucureşti“

Robotul este creat de elevii Colegiului Naţional „Constantin Carabella” chiar în subsolul unităţii şcolare din Târgovişte. La ultimele concursuri de robotică din ţară a fost aplaudat la scenă deschisă.

„Adina e cel mai titrat robot al nostru, robotul care a jucat finala pe divizie la Naţională. I s-a strigat numele de către toată Polivalenta în Bucureşti. E robot de competiţie, trebuie să execute sarcini precise. În fiecare an avem o temă nouă. În sezonul anterior, robotul avea o parte de autonomie de 30 secunde, în care cobora de pe un obiect singur, trebuia să recunoască cubul dintre două bile şi un cub şi să îl mute din loc. Toate acestea se întâmplă în 30 de secunde de autonomie completă. Copii dau doar play şi nu se ating de controlere. După aceea sunt 2 minute în care robotul e controlat. Totul se face sub o presiune mare. Sunt 4 roboţi în teren. Nu au voie să se atigă, să se atace, nimic. Nu există bătaie în ring. Nouă ne place, e altceva. Toate astea se întâmplă în subsolul Colegiul Carabella”, spune profesorul Liviu Riza.

Un robot precum Adina necesită multă muncă, dar şi fonduri.

„Acum suntem o echipă destul de închegată. Se munceşte mult la un astfel de roboţel. Cel mai mult muncesc elevii. Avem departament inclusiv pe partea de proiectare 3D. Cel mai bun copil al nostru pe partea de proiectare 3D a proiectat live Turnul Chinidiei şi l-a scos la imprimanta 3D. Arată foarte bine. Facem proiectare prima dată. Simulăm în calculator, vedem daca e în regulă şi începem să îl construim, cu piese scoase la imprimanta 3D, cu piese modificate, cumpărate etc. Sunt investiţiimari. Adina a costat, la noi, cu economie mare, aproape trei mii de euro. Folosim foarte mult piese printate. Chitul e destul de scump”, adaugă cadrul didactic.







De asemenea, elevii de la Colegiul Naţional Constantin Carabella au realizat un site unde ii învaţă pe elevii de gimnaziu sa construiască un robot, partea hardware cât şi software, încă din ciclul gimnazial.

Miza cea mare însă este unitatea copiilor şi educarea lor în construcţia de roboţi. Robotul Adina a fost prezentat, recent, în cadrul unei conferinţe internaţionale care a avut loc la Târgovişte şi a putut fi urmărit la lucru de roboticieni din Lituania, Italia şi Ungaria.

A fost vorba de programul Erasmus+, un proiect de parteneriat strategic pentru educatie - Robotics ON - ce oferă elevilor participanţi oportunitatea de a-şi dezvolta abilităţile STEM si de a deveni lideri în domeniul ştiinţei şi tehnologiei.

„A fost o conferinţă, în cadrul căreia am prezentat şi echipele noastre de robotică. A fost un final de proiect erasmus, cu participare din trei ţări străine, inclusiv din România. Am făcut un club de robotică pentru gimanziu. Copiii au învăţat, nu de la noi, ci de la elevii participanţi, să programeze Lego, renumitul joc, ce are variantă care poate fi programat, cu electronică, cu ajutorul căruia se pot face lucruri foarte frumoase. Există roboţei programaţi Lego care rezolvă cubul rubic sau fac Sudoku. Lego nu e numai ce ştim noi”, ne-a spus profesorul Liviu Riza.

Scopul proiectului este acela de a creşte numărul de tineri programatori experimentaţi, în comunităţile şcolilor partenere.