VIDEO Ce alcoolemie avea un tânăr care a băgat în mormânt un biciclist: „Deodată mi-a ricoşat în faţă. Impactul a fost devastator”

Victima, un bărbat de 64 de ani din localitatea Morteni, se întorcea de la fata lui care locuieşte în satul vecin. Fusese să-şi vadă nepoţii.

„Am auzit o bubuitură şi am ieşit imediat afară. Şoferul a zis că nu opreşte. I-am zis: l-ai omorât, rămâi pe loc. A zis că el nu poate să stea pe loc că mortul e de vină. Păi şi mi-l laşi mie dacă e mortul de vină? Am ţipat, am făcut cu mâna la maşini, că nu era nimeni pe drum. Eram cu telefonul în mână şi nici nu mai puteam să sun la 112. Era beat”, spune o femeie, martoră a evenimentului rutier.

Soţia victimei şi-a pierdut şi părinţii şi fratele cu câteva luni în urmă. Spune că soţul era singurul sprijin pe care îl mai avea şi că acum a rămas singură pe lume.

„Eram acasă şi am primit un telefon că s-a întâmplat un accident. Apoi, alt telefon că e soţul meu mort. Când am auzit am plecat mai mult moartă decât vie. Nu mai ştiu de capul meu, că am avut atâtea înmormântări în familie de nu le mai ştiu”, ne-a povestit soţia victimei.

Alcoolemie uriaşă

Şoferul locuieşte tot în comuna Morteni şi are 26 de ani. La testarea cu aparatul etilotest a fost depistat cu o alcoolemie de 1.22 alcool pur în aerul expirat.

Spune că avea 60 de km/h şi că biciclistul i-a apărut brusc în faţă. Recunoaşte că a consumat alcool, însă, nu în ziua respectivă, ci în noaptea de dinaintea petrecerii accidentului.

„Deodată un biciclist mi-a ricoşat în faţă. Nu am mai avut timp de reacţie. Impactul a fost devastator iar ceea ce a urmat... Circulam cu o viteză normală circulării în localităţi. O viteză de 60 km la oră. Az noapte, noi având un chef la un prieten, am consumat foarte mult alcool şi mi-a ieşit o alcoolemie mai mare, dar în limita localităţii nu am consumat”, a declarat şoferul.

Martorii spun despre şofer că abia se ţinea pe picioare. „Abia se ţinea pe picioare şi a vrut să fugă. Uitaţi maşina, cum e parbrizul spart. El a mai făcut un accident, cu o motoretă. Trece pe aici cu 200 la oră”, spun sătenii.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice pe drumurile publice şi continuă cercetările.

