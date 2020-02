Programul de realizare a blindatului TBT 8x8 la Automecanica bate pasul pe loc de 3 ani. Sindicaliştii acuză schimbările prea dese de Guvern

Industria de apărare se plânge că nu este luată în seamă de cei care conduc ţara după fiecare schimbare de Guvern pentru că sunt nevoiţi să reia negocierile de la zero pentru declararea industriei de apărare ca domeniu strategic al economiei naţionale.

„Trebuie să începem s-o luăm de la capăt, cum am făcut cu Guvernul Dăncilă, va trebui să facem acum, la fel, cu noul Guvern. O luăm de la zero, nu avem ce face, oamenii noştri aşteaptă să le apărăm locurile de muncă, să le apărăm salariul, să le câştigăm drepturile şi atunci nu trebuie să avem pauză, nu trebuie să avem răgaz”, spune liderul de sindicat de la Uzina Automecanica Moreni, preşedintele Alianţei Sindicatelor din Industria de Apărare, Constantin Bucuroiu.

Acesta mai spune că est de datoria liderilor de sindicat să România să se folosească de legea offset-ului.

„Este imperios necesar ca România să se folosească de legea offset-ului, este imperios necesar ca orice ban care pleacă în SUA să se întoarcă înapoi în proporţie de 85%-120%. Dacă nu se face acest lucru înseamnă că ceea ce se vehiculează, că sunt oameni în România care vând ţara bucată cu bucată, asta se întâmplă şi este foarte grav lucrul acesta”, mai spune Bucuroiu.

În iunie 2017, Uzina Mecanică Moreni (judeţul Dâmboviţa) şi Rheinmetall, producător important de armament din Germania înfiinţau o societate mixtă româno-germană - Romanian Military Vehicle Systems (RMVS), cu scopul de a fabrica, vinde şi asigura mentenanţa transportorului blindat de trupe 8x8 (TBT 8x8), produs care ar fi trebuit să intre în fabricaţie din 2020.

Oficialii Ministerului Apărării din România au declarat în mai multe rânduri că transportoarele blindate care vor fi produse la Moreni vor intra în dotarea Armatei Române şi se vor alătura celor 227 de maşini similare marca Piranha, care urmează să fie achizionate de statul român din SUA, însă nu s-a întâmplat nimic la Moreni.

„Monstrul“ de la Moreni





Automecanica Moreni are un prototip deja realizat şi chiar testat cu succes. „Monstrul“ de la Moreni TBT 8x8 este al treilea cel mai sigur blindat din lume, se laudă sindicaliştii.



TBT 8X8 poate atinge o viteză maximă de 100-120 km/h, are o rază de acţiune de 700-900 kilometru şi un nivel de protecţie 3b, considerat mare. La nevoie, carcasa poate fi îmbunătăţită, asigurând un grad sporit de siguranţă de 4 sau chiar 5b. Este capabil să asigure protecţie în cazul unor atacuri cu arme chimice sau nucleare şi poate permite îmbarcarea echipajului şi din mers. Are o capacitate de 12 persoane, cu tot cu şofer, şi un motor diesel de 420 cai putere. TBT are aproape 8 metri lungime şi 2.4 metri lăţime.



La Automecanica Moreni mai lucrează acum 300 de persoane, în condiţiile în are s-au pensionat mulţi angajaţi. Salariul mediu net al unui muncitor este de 1.900 de lei.