Producţiile celebre scoase de la naftalină în 2020 de reţelele de streaming video

EYES WIDE SHUT (1999) - Hulu

Filmul final al lui Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, ar trebui să te ajute să treci de la vacanţă la perioada în care cu toţii începem munca. Este un film dramatic şi erotic, în stil oniric, regizat, produs şi co-scris de Stanley Kubrick, lansat în anul 1999.

Bazat pe nuvela Traumnovelle din 1926 a lui Arthur Schnitzler, cadrul este schimbat din Viena secolului XX în New York-ul anilor '90.

THE FRENCH CONNECTION (1971) - Hulu

Filiera („THE FRENCH CONNECTION”) este un film american din 1971 regizat de William Friedkin. Filmul a fost adaptat de Ernest Tidyman după cartea cu acelaşi nume a lui Robin Moore.

Pelicula spune povestea a doi detectivi new-yorkezi pe nume "Popeye" Doyle şi Buddy Russo bazaţi pe adevăraţii detectivi la Narcotice, Eddie Egan şi Sonny Grosso.

THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS (2002)/THE LORD OF THE RINGS: THE RETURN OF THE KING (2003) - Netflix

Stăpânul Inelelor: Frăţia Inelului este un film de aventuri fantasy din 2001 regizat de Peter Jackson, după primul volum al seriei Stăpânul Inelelor scrisă de J.R.R. Tolkien. A fost urmat de Cele două turnuri şi Întoarcerea regelui.

Acţiunea se petrece în Pământul de Mijloc unde Lordul Întunericului Sauron caută Inelul Suprem. Acesta a ajuns în posesia tânărului hobbit Frodo Baggins (Elijah Wood). Soarta Pământului de Mijloc se află în balanţă pe măsură ce Frodo împreună cu cei opt tovarăşi care au format Frăţia Inelului pornesc spre Muntele de Foc din ţinutul Mordor, singurul loc în care Inelul poate fi distrus.

M * A * S * H ​​(1970) - Hulu

Este un serial american de televiziune produs de catre Larry Gelbart, adaptat după filmul artistic MASH din 1970(cel din urma fiind bazat pe romanul din 1968, MASH: A Novel About Three Army Doctors, de Richard Hooker).

Serialul, care este o dramă medicală şi comedie neagră, a fost produs în asociere cu 20th Century Fox Television pentru CBS si urmăreşte viaţa unei echipe de doctori şi a personalului auxiliar staţionat la „4077th Mobile Army Surgical Hospital” în Uijeongbu, Coreea de Sud, în timpul războiului din Coreea. Secvenţa de titlul a serialului MASH contine o versiune instrumentală a melodiei „Suicide Is Painless”, prezentă şi în filmul original. Seria a fost produsă după ce încercarea de a filma continuarea cărţii originale, M*A*S*H Goes to Maine, a eşuat. Aceasta este versiunea cea mai bine cunoscută dintre lucrările M*A*S*H.

MIDSOMMAR (2019) - Amazon

Midsommar este un film de groază, apărut în 2019, scris şi regizat de Ari Aster şi care îi are în rolurile principale pe Florence Pugh, Jack Reynor, William Jackson Harper, Vilhelm Blomgren şi Will Poulter.

Filmul are în prim plan un grup de prieteni care călătoresc în Suedia pentru un festival ce are loc o dată la nouăzeci de ani şi se regăsesc în ghearele unui cult păgân. Este o coproducţie între Statele Unite şi Suedia.

PAN’S LABYRINTH (2006) - Netflix

Labirintul lui Pan este un film mexicano-spaniol în genul fantezie neagră regizat de Guillermo del Toro. A fost produs şi distribuit de Esperanto Films. Filmul a avut premiera la Festivalul de Film de la Cannes din 2006. A primit premiul Oscar pentru cel mai bun design de producţie.

WILLY WONKA & THE CHOCOLATE FACTORY (1971) - Netflix

Willy Wonka & the Chocolate Factory este un film american de familie de fantezie muzicală din 1971, regizat de Mel Stuart şi care îl are ca rol pe Gene Wilder ca Willy Wonka. Este o adaptare a romanului din 1964 Charlie şi fabrica de ciocolată de Roald Dahl.

În 2020, HBO aduce o serie de peste 30 de noi producţii în care printre actorii principali se numără Nicole Kidman, Hugh Grant şi Jude Law, dar şi sezoane noi ale unor seriale deja cunoscute fanilor.

Paginademedia.ro. HBO anunţă pentru 2020 o serie de cel puţin 30 de titluri noi, potrivit

Vor fi difuzate sezoane noi din „The New Pope“ (sezonul 2), „Prietena mea genială“ (sezonul 2), „Succesiunea“ (sezonul 3), „Barry“ (sezonul 3), „Euphoria“ (sezonul 2), „Last Week Tonight with John Oliver“ (sezonul 7), „His Dark Materials“ (sezonul 2), „Westworld“ (sezonul 3), „High Maintenance“ (sezonul 6), „Strike Back“ (sezonul 7), „Gentleman Jack“ (sezonul 2), „Insecure“ (sezonul 4), „Room 104“ (sezonul 3), „Los Espookys“ (sezonul 2), „The Righteous Gemstones“ (sezonul 2), „Miracle Workers: Dark Ages“, „Kidding“ (sezonul 2) şi „Modern Family“ (sezonul 11).