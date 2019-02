Mărturia unui angajat al COS Târgovişte, după un episod de poluare masivă: „Murim cu zile, fraţilor, şi nimeni nu poate face nimic!“

Ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a declarat vineri, 22 februarie, la Târgovişte, în cadrul unei conferinţe de presă, că le-a cerut inspectorilor de la Garda de Mediu Dâmboviţa să-i pună la dispoziţie procesul-verbal încheiat în urma controlului efectuat la COS Târgovişte, după un episod de poluare masivă înregistrat miercuri, 20 februarie.

„Tocmai pentru că poluarea de la Combinatul de Oţeluri Speciale a fost „accidentală”, am dat ordin Gărzii Judeţene de Mediu să meargă să facă control. Astăzi am fost special să văd dacă s-a încheiat controlul şi să mi se prezinte procesul-verbal de încheiere a controlului, să văd exact penalităţile, ţinând cont că societatea se află în insolvenţă. Următoarea monitorizare va fi făcută de Garda Naţională de Mediu şi lucrul acesta vă promit că o să se facă, pentru că eu ce am promis am şi făcut”, a declarat, la Târgovişte, ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu.